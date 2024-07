Epa Colombia perdió más de $800 millones por "daño" que le hicieron a sus productos

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, denunció en sus redes sociales la millonaria pérdida que tuvo en las últimas horas con sus productos capilares. La empresaria dio a entender que fue engañada por una persona en la materia prima de uno de sus productos, por lo que tuvo que desocupar una de sus bodegas.

¿Qué le pasó a Epa Colombia y cuánto dinero perdió?

A través de sus historias de Instagram, Epa Colombia anunció a sus seguidores que tuvo que enviar dos mulas llenas de sus productos, para destrucción. "Se van como dos o tres mulas para que tú sepas que perdí alrededor de 900 millones de pesos, como 800 a 900 millones de pesos. Es demasiado, amiga", expresó la mujer.

La empresaria se montó en una de las mulas y mostró que, en efecto, estaban llenas de cajas de sus productos para el cuidado del cabello, los cuales representan una millonaria pérdida para la joven bogotana. "Tranquila que hoy perdí, pero en cuestión de meses me recupero", agregó la empresaria.

Epa Colombia empezó a recibir mensajes de seguidoras que le pedían que no destruyera el producto, que se los regalara. "Yo sé amiga que si digo que se los regalo aquí se forman cuadras infinitas, pero ya desocupamos", indicó.

También señaló lo siguiente: "Si hago una historia, destruyo a la persona que me vendió la materia prima y a las personas que me hicieron el daño, pero yo no pago con la misma moneda. Yo sé hacer dinero, sé vender".

Epa Colombia demandó a personas que la hicieron perder varios millones

Además, la empresaria contó a sus seguidores que esta situación ya se está manejando de manera legal. "Estoy en demanda y yo sé que voy a ganar. Solo que apenas se demandó, sacaron todo el dinero y solo dejaron 200 (millones) que los tiene congelados el juez", concluyó.

