¿Es cierto que Bruno Mars tiene una deuda millonaria en Las Vegas? Esto es lo que se sabe

Recientemente la prensa estadounidense causó revuelo al revelar que, al parecer, el cantante Bruno Mars tenía una millonaria deuda en un hotel de Las Vegas, causada por su presunta "adicción a los juegos". Sin embargo, la información fue desmentida en las últimas horas.

La información fue revelada por el medio Complex, en el que citaron a un trabajador del hotel MGM, quien les aseguró que el artista musical debía 50 millones de dólares a la compañía, por lo que señalaba que el establecimiento era, básicamente, "dueño" del cantante.

En el año 2016, Bruno Mars realizó una importante residencia en Las Vegas en alianza con MGM Resorts International. Según la fuente citada por el medio, el intérprete de When I Was Your Man era un aficionado al póquer, juego en el que perdió una gran cantidad de dinero y quedó endeudado con el casino del hotel.

La información se difundió casualmente faltando poco para que Bruno Mars inicie una nueva residencia en la ciudad de Las Vegas.

Tras todo el revuelo causado, la cadena hotelera envió a TMZ un comunicado en el que desmiente que el cantante y productor hawaiano de 38 años tenga una deuda con ellos. Además, insistieron en que la presencia de Bruno Mars en el hotel siempre les ha traído ganancias.

"Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae visitantes de todo el mundo", indicaron en el pronunciamiento.

Finalmente, informaron que "la asociación entre MGM y Bruno es de larga duración y está basada en el respeto mutuo. Cualquier especulación en sentido contrario es completamente falsa; él no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos estamos entusiasmados de continuar creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes".