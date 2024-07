Esperanza Gómez lloró al hablar de enfermedad que la alejaría del contenido para adultos

Bastante afectada se mostró Esperanza Gómez al revelar que está contemplando la posibilidad de abandonar la industria del entretenimiento para adultos. El motivo es una serie enfermedad que le impide llevar a cabo las grabaciones de su contenido.

¿Qué enfermedad tiene Esperanza Gómez?

La colombiana, que se ha convertido en una de las actrices del porno mejor pagadas en los últimos 15 años, confesó en una entrevista que una enfermedad en su columna, diagnosticada hace cuatro años, la tiene pensando en dejar de trabajar en esta industria.

Desde hace varios años, Esperanza Gómez se alejó de la industria del cine para adultos y emprendió su propio contenido en plataformas online, además de crear su estudio webcam y su propia marca de juguetes sexuales. A pesar del éxito con sus otros emprendimientos, la mujer de 44 años se ha mantenido firme con la grabación de este contenido.

En diálogo con La Red Viral, la empresaria señaló que con el paso del tiempo su enfermedad la ha afectado cada vez más. "Voy a terminar dejando la industria más por salud que por otra cosa, me está costando mucho trabajo grabar", dijo.

Según contó Gómez, se trata de un degeneramiento en su columna vertebral que inició hace años y que, tras largas horas de grabaciones, le causa un fuerte dolor que le impide moverse con normalidad.

Esperanza Gómez revela que tiene depresión

Este problema de salud no solo ha afectado su cotidianidad y su trabajo, sino también su salud mental. "Hoy en día estoy pasando por un tema bastante fuerte de depresión".

Agregó que está en terapia, pero no reveló mucho sobre el tema porque "no estoy autorizada, porque esto afecta a una persona cercana a mí que pasa una situación compleja. Es un tema sensible, porque cuando uno siente que va a perder a esa persona incondicional que tiene en la vida, siente que el mundo se va a derrumbar".

¿Esperanza Gómez abandonará el porno?

"Las poses en el porno son complicadas y eso me ha causado problemas en el cuerpo", aseguró la mujer en la entrevista y, entre lágrimas, reconoció que le cuesta mucho hablar sobre el tema y pensar en dejar de hacer una actividad que cambió su estilo de vida desde 2009, cuando empezó.

"Estoy explorando todas las opciones posibles para poder seguir trabajando en lo que amo sin sufrir tanto físicamente", aseguró, pero cuando el entrevistador le cuestionó si le parecía que este era el final de su carrera ella nuevamente se quebró y dijo: "creo que sí, no lo quiero aceptar, pero creo que sí".