Esta es la enfermedad que tiene a Shakira hospitalizada: "Tuve que acudir a urgencias"

La cantante colombiana Shakira fue hospitalizada de emergencia este domingo 16 de febrero en Lima, Perú, debido a un percance de salud, según informó la propia artista a través de sus redes sociales. El incidente se produjo pocas horas antes de su esperado concierto en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Este contratiempo obligó a suspender la presentación, dejando en incertidumbre a miles de fanáticos peruanos. La barranquillera, sin embargo, manifestó su deseo de reprogramar el espectáculo en cuanto reciba el alta médica.

(Le puede interesar: Concierto de Shakira en Medellín cambió de fecha: cuándo será y cómo devuelven dinero si no puede ir )



¿Por qué Shakira fue hospitalizada?

A través de un comunicado en sus redes sociales, Shakira explicó que acudió al hospital tras experimentar fuertes dolores abdominales. Los médicos determinaron que su estado no le permitía subir al escenario.

Shakira Shakira

"Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", expresó la cantante. La dolencia de Shakira podría tratarse de una gastroenteritis aguda que le provocó malestar intenso, lo que llevó a los especialistas a recomendar reposo absoluto, según explicó el medio Perú21.

Publicidad

Shakira, hasta el momento, permanece en observación en una clínica de Lima, Perú. La barranquillera afirmó que su equipo de trabajo ya trabaja en una nueva fecha para el concierto en Lime y dejó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: "Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano, espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes".

"Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes. Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible, mi equipo y promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles".