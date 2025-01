Esta es la historia de Ferry Valencia, el ganador de La Descarga: ¿no le caía bien Gusi?

En la noche del viernes 3 de enero de 2025, el reality colombiano La Descarga , de Caracol Televisión, vivió una gran final en la que miles de colombianos eligieron a Ferry Valencia como el ganador . El salsero del equipo de Gusi vivió una gran historia en el programa, en la que empezó manifestando que no quería a su mentor.

¿Quién es Ferry Valencia?

Oriundo de Robles, Valle del Cauca, Ferry Valencia demostró cada día en el escenario de La Descarga de dónde viene su sabor, alegría y su personalidad que, a ritmo de salsa, conquistó a millones de hogares colombianos a través de sus pantallas.

De 100 voces que llegaron en la primera etapa de La Descarga, la de Ferry Valencia fue elegida por el público en la gran final. El artista se enfrentaba a Tonny Guezz, finalista del equipo de Maía; Lalie García, finalista de Santiago Cruz; y Joan Hernández, de la selección de Marbelle.

¿Cuánto dinero se llevó Ferry Valencia?

Tras convertirse en el gran ganador de la segunda edición del reality de canto de Caracol Televisión, el cantante se llevó un premio millonario de 500 millones de pesos. Según detalló, invertirá ese dinero en su familia, comprando una casa propia y en su proyecto musical.

"Quiero agradecerle a mi familia por inculcar los valores que tengo, por hacer de mí lo que soy, esto no sería posible si ellos no me hubieran criado. A mi esposa, a mi hija, las amo mucho, espero darle a mi familia la vida que merecen. Son 500 millones para seguir creyendo, creciendo, luchando y aprendiendo", señaló en el último capítulo.

Ferry Valencia, ganador de La Descarga 2025 - Caracol Televisión

¿Por qué Ferry no quería a su mentor?

Desde su primera aparición en el escenario de La Descarga, Ferry Valencia cautivó a los mentores con su talento para el canto y el baile; sin embargo, cuando llegó el turno de ser seleccionado por uno de ellos aseguró que el que menos quería era Gusi. Pero el destino lo llevó a su selección.

Cuando fue seleccionado por el cantante colombo-venezolano, Ferry explicó que el motivo por el que no tenía mucho cariño por él era porque su esposa amaba a Gusi. "Mi esposa en la casa tiene a un papasito, morocho, hermoso, 1.80 de estatura, pero todo el tiempo es: 'Gusi, Gusi, Gusi'".

A pesar de su distancia en los primeros momentos, Gusi y ferry Valencia lograron construir una gran amistad en la que ambos le compusieron una canción a la esposa del participante y que llevó al salsero a ser el ganador de la gran final. Ahora, como lo aseguró el cantante, Gusi pasó de ser su mentor, a su gran amigo.

