Exnovia de Sebastián Villalobos reveló que el colombiano le terminó con un mensaje de WhatsApp

A mediados de 2023, los rumores sobre el romance entre Sebastián Villalobos y Alana Lliteras se confirmaron luego de que ambos salieran del reality culinario Top Chef VIP en el que se conocieron. La relación se hizo bastante popular en las redes sociales por unos meses, hasta que dejaron de aparecer juntos y se conoció que terminaron.



Mientras Sebastián Villalobos continuó con sus proyectos como cantante y creador de contenido en Colombia y Estados Unidos, la mexicana Alana Lliteras ingresó recientemente a un nuevo reality y empezó a revelar detalles de lo que fue su relación con el colombiano.

Aunque en un principio la cocinera y presentadora mexicana señaló que "prefiero no tener comentarios al respecto", cuando le preguntaron por el fin de su relación con el colombiano, con el paso de los días decidió sincerarse con sus compañeros.

Alana Lliteras habló de infidelidad, otros errores de Villalobos y el mensaje de WhatsApp con el que él terminó todo.

La mujer detalló que su relación duró 10 meses, de los cuales 6 fueron en persona, pero luego él regresó a Colombia: "Cuando empezó la distancia todo se fue a la mier$% porque todo era yo. Yo ya estaba cansada. Él tenía muchos problemas que no arreglaba".



Agregó que todo se puso "raro" cuando Sebastián Villalobos realizó un viaje con amigos y alguien le comentó a ella que "te puso los cuernos con esta".



En ese momento ella no creyó lo que le dijeron e insistió con la relación, de hecho, Alana realizó un viaje a Colombia y pasó un mes con su novio.

Tras ese mes juntos en Colombia, Alana Lliteras regresó a México y luego de una semana las cosas entre los dos otra vez estaban complicadas: "Llevaba una semana como muy sospechoso y yo dije ya me harté, le voy a mandar un mensaje para terminarlo".

Sin embargo, con lo que no contaba la mexicana es que él pensó lo mismo: "Mientras yo escribía el mensaje me llega un mensaje de él. El mensaje empezaba lindo y luego de la nada dice 'me vi con tal persona'. Que el universo le tenía que mandar señales y que se había visto con tal persona, que es una persona con la que había historia, que entonces tiene que fluir con el universo solo y que no me podía seguir lastimando".

Por su parte, Sebastián Villalobos no se ha pronunciado al respecto.

Ya anteriormente, con los rumores de una supuesta infidelidad de su parte el colombiano había escrito en su cuenta de X: "Todas las historias tienen dos versiones. Cuando alguien juzga conociendo solo una de ellas, juzga una verdad incompleta".