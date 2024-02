Andy Rivera tiene extraña condición en la piel y pidió consejos a sus seguidores

A través de sus historias de Instagram, Andy Rivera pidió consejos a sus seis millones de seguidores para hacerle frente a la rosácea, una extraña condición que le afecta el rostro. El cantante abrió el espacio para que los internautas le recomienden cremas o productos para reducir los efectos.

"Familia, necesito un favor. Ustedes que saben de todo un poco, me dijeron que tengo rosácea en esta zona de la cara", afirmó el famoso señalando sus pómulos y agregó que "se me pone esto más rojo de la cuenta si me baño con agua muy caliente, si como picante o si como mucho azúcar".

El cantante Andy Rivera mostró en sus redes que tiene rosácea, una condición en la que la piel suele tener enrojecimiento, en el caso de Andy por ciertas comidas o la ducha caliente.



¿Algún consejo para él? pic.twitter.com/h65xYcCPib — La Red Caracol (@LaRedCaracol) February 20, 2024

Detalló que son "varias cositas las que me ponen esta parte más roja y eso a veces me pone como triste". Por este motivo Andy Rivera decidió acudir a sus redes sociales a la espera de que los seguidores le den consejos para enfrentar la situación.

"¿Ustedes tienen tips, alguna crema, alguien que me tire el datico? ¿Qué es bueno para la rosácea?", concluyó el artista pereirano en sus redes sociales.

Publicidad

Según el portal Mayo Clinic, la rosácea es una afección que causa enrojecimiento duradero en la cara y que puede, en ocasiones, confundirse con el acné, la dermatitis u otros problemas de la piel. Agregan que no tiene cura, pero puede ser controlada con uso de medicamentos o implementando un cuidado de la piel no abrasivo.

Andy Rivera reveló detalles de su salud mental tras el robo que sufrió en diciembre

"Entraron a mi casa a robar el 24 😔, gracias a Dios mi familia está bien, estamos todos bien…ninguno estábamos allí para cuando todo ocurrió y gracias a Dios todos estamos con nuestra integridad física intacta", reveló el cantante en una publicación en sus redes sociales.

Los hechos se dieron luego de la Nochebuena, cuando el cantante urbano regresó a su casa en la capital antioqueña y se encontró con la sorpresa de que varios objetos de valor no estaban. El artista perdió pertenencias entre joyas, dinero en efectivo y dos cajas fuertes.

Publicidad

El intérprete de Te pintaron pajaritos señaló que cuando ingresó a su casa y se percató de lo sucedido sintió “un puño en la boca del estómago que me dejó sin aire”, y agregó que “por varios días sentí que todo el proceso de salud mental con el que había avanzado, como que hubiera perdido. Yo no soy apegado a lo material, ni al dinero, yo con eso pasé la hoja rápido”.