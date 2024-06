Exnovio de Greeicy reveló que salió con la artista siendo gay: "Le mentí, pobre"

Greeicy Rendón es considerada por muchos como una de las mujeres más bellas de Colombia no solo por sus atributos físicos, sino también por su divertida personalidad. Para muchos sería un sueño poder salir con la artista y uno de los compañeros que tuvo en una novela admitió haber cumplido esa fantasía, aunque sabía que era homosexual.

Antes de enfocarse por completo a su carrera musical, Greeicy comenzó a darse a conocer en producciones televisivas para el público infantil y adolescente. En uno de estos protagónicos compartió pantalla con el actor argentino Santiago Talledo.

La relación pasó los límites de la ficción y pronto se convirtieron en pareja. Años después, el joven confesó a un programa que, al momento de salir con la colombiana, él sabía que era gay, admitiendo que ella le parecía una "diosa".

“Igual, raro, acá en Buenos Aires, Argentina, era gay y en Colombia no... Yo la conocí, ella me encantó, me volvió loco, pero yo a ella le mentí, pobre”, aseveró el argentino, quien además destacó que uno de sus superiores le pidió no revelar su orientación sexual.

Aunque los actores no continuaron con su relación, ambos encontraron nuevos rumbos en las sendas del amor. Mientras Greeicy disfruta la vida Mike Bahía y su primer hijo con él, Kai, Talledo está feliz de poder vivir públicamente expresando su verdadera orientación sexual.

"Celebrando el amor y marchando por los que no lo pudieron ni pueden celebrarlo. En caso de que exista la reencarnación, quiero esta comunidad para todas mis vidas", expresó Santiago en una de sus publicaciones de Instagram.

Pese a la mentira, la relación entre el actor y Greeicy parece mantenerse en buenos términos, especialmente porque ella comenta con amor las publicaciones donde él aparece con su nueva pareja.

