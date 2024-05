Greeicy Rendón aclara si Mike Bahía le fue infiel con una peruana: "Él me dijo"

Greeicy Rendón y Mike Bahía se han constituido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Sin embargo, esto no los aleja de los rumores que ponen en la cuerda floja su relación. En una nueva entrevista, la cantante caleña le hizo frente a los rumores que insinuaban que su pareja le fue infiel.

>> Lea también: Greeicy Rendón y Mike Bahía preocuparon a seguidores tras anunciar su "separación musical"

¿Mike Bahía le fue infiel a Greeicy?

El rumor nació en medio de 2022, cuando Mike Bahía tuvo un concierto en Perú y una mujer publicó en redes sociales un video en el que escribió: "¿Podrán tener en su lista de Kiss List a Mike Bahía? Yo sí", dando a entender que se había besado con el cantante colombiano.

Además, la mujer se hizo viral en las redes sociales porque también publicó unos supuestos chats con el cantante en los que agendaban un nuevo encuentro. En ese entonces, ni Mike Bahía ni Greeicy reaccionaron públicamente a la polémica que se desató en las plataformas digitales.

Publicidad

Greeicy habla de la supuesta infidelidad de Mike Bahía

En medio de su paso por Perú, donde Greeicy tuvo una especial presentación en Lima, la cantante concedió una entrevista a Radio Moda en la que por primera vez se pronunció sobre la supuesta infidelidad de su pareja.

La caleña estaba hablando sobre los rumores que afectan su vida como pareja y señaló que "eso siempre nos ha pasado, desde antes de 'Yeliana' (su nuevo álbum) ha habido momentos donde nos han separado, hemos terminado, él me ha puesto cacho, un día me montó los cachos dizque con una peruana. Según yo, es mentira. Vaya y sea verdad, no lo sé. Yo creo que no".

Publicidad

La periodista le cuestionó a la intérprete de 'Mas fuerte' la manera en la que ella había reaccionado en ese momento a los rumores y cómo resolvieron la situación como pareja. Para sorpresa de muchos, Greeicy reveló que no le dio importancia al tema y que fue el mismo Mike el que le contó lo que estaba pasando en redes sociales.

>> Le puede interesar: Greeicy muestra por primera vez a su hijo Kai en reciente lanzamiento musical

"De hecho, el que me contó fue Mike. Él me dijo ‘mira lo que está saliendo’, y creo que él estaba viajando y yo también". La cantante añadió que vio más preocupado a Mike Bahía por la situación, así que ella fue la que lo calmó diciéndole que siempre iban a inventar cosas.

"Él es un hombre que me da tranquilidad. Yo al final siento que la reacción que uno tenga como pareja depende de con quién estés. Si uno está con alguien que le genere intranquilidad o inseguridad, seguramente veo esa noticia y armo la película de la vida, pero yo tenía tantas cosas que pensar que no le di tiempo para detenerme. Y estaba guapa, claro que la vi. Y dije: ‘bueno, si es verdad, tiene buen gusto’ Mike", concluyó.