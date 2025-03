Famoso cantante sorprende al presentar a sus cuatro novias: "Estamos felices"

El cantante Ne-Yo ha causado todo un revuelo en redes sociales al presentar oficialmente a sus cuatro novias. A través de sus redes sociales, el artista expresó sus opiniones sobre el amor tradicional y explicó por qué no coincide con él.

¿Quién es el cantante que presentó a sus cuatro novias?

El reconocido artista de R&B y pop, cuyo nombre real es Shaffer Chimere Smith, decidió aclarar en su cuenta de Instagram lo que muchos se estaban preguntando por sus confusas publicaciones, en las que aparecía con diferentes mujeres.

Algunos de los temas musicales más reconocidos del músico son 'Closer', 'Mad' o 'Because of You', pero sin duda hoy es noticia internacional por hacer pública su relación poliamorosa. El cantante comparte un intenso romance con cuatro mujeres.

"Como el mundo está tan intrigado, supongo que debería presentarles a mis amores como corresponde. DAMAS Y CABALLEROS, LES PRESENTO MI PIRÁMIDE", escribió el cantante en la descripción de la publicación en la que detalló quién es cada una de las mujeres que lo acompaña.

¿Quiénes son las novias de Ne-Yo?

El artista detalló en su publicación el nombre de cada una de sus novias, los apodos que les tiene y el papel que desempeñan:



Cristina aka PB (Pretty Baby): gestiona una compañía de estética

Arielle aka TF (Twin Flame): fotógrafa

MONEII aka PF (Phoenix Feather): maquilladora

BRI aka SLS (Sexy Lil' Somethin'): bailarina profesional

Tras causar revuelo con su publicación, el artista concedió una entrevista en la emisora REAL 92.3 - LA's NEW HOME FOR HIP HOP, en la que explicó los motivos por los que tiene una relación poliamorosa. "Lo más gracioso", detalló "son las situaciones en las que algunos hombres me abordan en secreto" para felicitarlo por su situación amorosa.

En medio de la entrevista, el locutor le preguntó a Ne-Yo cómo gestiona el tiempo con sus cuatro novias y señaló que sale solo con cada una y, en ocasiones, los cinco. "Soy el que organiza las agendas porque soy el que está más ocupado de los cinco. Yo siempre tengo algo que hacer. Es aleatorio, pero por ejemplo, durante esta gira, cada una se ha estado quedando conmigo durante una semana y luego hemos hecho algo todos juntos".

Ne-Yo también empezó a recibir críticas por alejarse de las relaciones tradicionales, pero señaló que "no estoy manipulando a nadie, no le estoy lavando el cerebro a nadie, no le estoy mintiendo a nadie. Lo dejé claro: me gustas, pero también me gustan ellas, y si te parece bien, vamos a pasar un buen rato".

Finalmente, reveló que la relación entre sus novias no es mala. "Todas se llevan muy bien entre sí y no tienen problema en salir las unas con las otras, pero creo que lo más importante de esto es comprender que son cuatro mujeres individuales, que necesitan su propio tiempo a solas".

