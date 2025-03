Encuentran sin vida a Choi Wheesung, famoso cantante de k-pop, a los 43 años

El mundo del k-pop está de luto ante la reciente noticia de la muerte de Choi Wheesung, cantante surcoreano, a los 43 años. A través de un comunicado, la agencia que lo representaba informó sobre su deceso, aunque no revelaron muchos detalles de lo que sucedió con el famoso músico.

¿De qué murió Choi Wheesung?

Tajoy Entertainment, agencia que representaba al intérprete de R&B, informó en un comunicado que Wheesung fue hallado sin vida en su casa en Seúl, Corea del Sur, y se ha determinado que sufrió un paro cardíaco.

"El 10 de marzo, nuestro querido artista Wheesung falleció. Fue encontrado en estado de paro cardíaco en su casa en Seúl y posteriormente fue declarado muerto", escribieron y agregaron que "nos duele profundamente dar esta devastadora noticia a los fans que siempre han apoyado y amado a Wheesung. Les pedimos que lo tengan presente en sus pensamientos y oraciones para que pueda descansar en paz".

La agencia también resaltó que esta pérdida repentina del cantante de 43 años, causó un "profundo dolor" en la familia del famoso y en su equipo de trabajo. "Durante este momento difícil, pedimos sinceramente que se abstengan de difundir rumores no verificados o informes especulativos por respeto a su afligida familia", concluyeron.

Según el medio local JoongAng Daily, la familia del cantante alertó a las autoridades tras no poder contactarlo, los paramédicos llegaron al lugar a las 6:29 p. m.. En ese momento determinaron que estaba en estado de paro cardíaco, pero las causas de su muerte aún están bajo investigación. La policía ha indicado que "parecía que había pasado una cantidad significativa de tiempo desde su fallecimiento".

¿Quién era Choi Wheesung?

Choi Hwee Sung, mejor conocido como Choi Wheesung, se hizo popular por ser un cantante de R&B, también porque hizo parte de la boyband A4 y por ser la voz de muchos temas musicales de diferentes k-dramas.

Nació en febrero de 1982 y debutó en 2002 con el álbum Like A Movie. A lo largo de su carrera, las canciones de Choi Wheesung más reconocidas fueron Can’t You (2002), Insomnia (2009), Even Thought of Marriage (2010) y Heartsore Story (2011).

Wheesung recientemente se estaba preparando para un concierto que tenía programado junto a KCM el próximo 15 de marzo en Daegu. Días antes de su fallecimiento compartió en sus redes sociales, las cuales ya no están activas, que decía: "Se acabó la dieta. Nos vemos el 15 de marzo".

