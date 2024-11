Felipe Saruma revela cómo es su relación con la familia tras separarse de Andrea Valdiri

En noviembre del año pasado el divorcio entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma, unos de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia, causó bastante revuelo en las redes sociales. Tras su separación, la vida de ambos ha tomado nuevos rumbos y, en cuanto a la vida familiar de él, sus seguidores se preguntan por qué no lo han vuelto a ver con sus papás.

Felipe Saruma reveló por qué no comparte publicaciones con su familia

En medio del matrimonio y divorcio de Saruma con Valdiri, algunos rumores surgieron sobre la supuesta mala relación que existía entre la bailarina y sus suegros, tema que se intensificó luego de la separación, cuando la familia de Saruma hizo algunas publicaciones que se tomaron como indirectas para Andrea.

Tras casi un año del divorcio, a los seguidores de Saruma les ha llamado la atención que el influenciador ya no publique contenido con su familia, motivo por el que le preguntaron si su relación con sus papás sigue siendo conflictiva.

Felipe Saruma decidió responder en una historia de Instagram señalando que tiene una gran relación con sus familiares en la actualidad, pero tras un matrimonio muy público, decidió dejar su vida privada alejada de las redes sociales. "Con mi familia todo súper bien, los amo con todas las fuerzas de mi corazón, a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita", empezó diciendo.

Sobre su decisión señaló que "quise dejar de mostrarles a ustedes mucho de mi intimidad, de mi vida personal, quería enfocarme más en mi trabajo, que hablara mi trabajo, ese lado empresarial, esa parte de creación de contenido que nos está yendo increíblemente, entonces me lo he reservado más como para mí, esa parte de la intimidad. Son mis papás y mi familia y los amo de aquí a la luna y vuelta".

Mamá de Felipe Saruma revela cómo es su relación con su hijo

A pesar de la explicación de Felipe Saruma sobre por qué ha decidido no exponer su vida privada en las redes sociales, la pregunta de la relación con sus padres también llegó al perfil de Instagram de Yesenia Andrea González, mamá del influenciador.

"¿Te hablas con tu hijo?", le cuestionó a la mujer un internauta. González, al igual que el empresario, señaló que la relación entre los dos es cada día más fuerte.

"Vamos con la pregunta que más me hacen, la pregunta que más tengo repetida, la tengo como cinco mil veces. Quiero aclararles y responderles que sí, me hablo con Felipe, me hablo con Felipe todos los días", aseguró la mujer.