Marcela Reyes no se quedó callada y aseguró que Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri

La separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma tras casi 2 años de matrimonio fue una de las más sonadas en redes sociales y ahora vuelve a ser tendencia, pero no por ellos, sino por algo que mencionó la DJ Marcela Reyes en medio de una fiesta en la que se estuvo presentando.



Marcela Reyes tocó en la boda de la influenciadora La Tremenda, quien recientemente fue criticada por haber confesado que abusó de su esposo y luego lo negó.

En el lugar también estuvo como invitada Andrea Valdiri y, en medio de su show, la DJ lanzó unas palabras hacia la barranquillera refiriéndose a su exesposo Felipe Saruma y dando a entender que este le fue infiel.

"Hice ese comentario porque yo también tenía una imagen de matrimonio perfecto, hombre perfecto. Uno ve una relación perfecta en redes sociales y la idealiza", señaló Marcela Reyes en sus redes sociales tras la polémica que causaron sus palabras.

La mujer agregó que ella sabe, de fuentes cercanas a Felipe Saruma, que el influenciador tuvo una novia mientras estaba casado con Andrea Valdiri: "Lo que les estoy contando es porque me lo ha confirmado el entorno de Saruma, las amigas que lo invitan a rumbear. A amistades mías les ha tocado apagar el celular porque no permite que graben. Me vi obligada a salir a aclararlo porque me estaban atacando, que yo por qué me tenía que meter, que yo había salido a defender a Andrea. Yo no salí a defenderla porque ella no es íntima amiga mía, la vi en el aeropuerto 5 minutos y ya".

En diálogo con la Revista Vea, la misma Marcela Reyes confirmó sus palabras y reveló que actualmente el famoso también tiene otra novia: "Tengo personas que han estado en su círculo desde que ellos terminaron y también he sabido que él ha tenido dos novias oficiales, de hecho, con la que está ahora lleva muchísimos meses y lo sé porque tengo personas allegadas que han estado en esos planes privados donde él hace apagar celulares y dice que no se puede grabar, que no se puede mostrar nada, por eso lo digo".