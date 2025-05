Georgina Rodríguez sorprendió a influencer colombiana utilizando sus audios de TikTok: así reaccionó

La modelo y empresaria Georgina Rodríguez ha causado revuelo en las redes sociales al utilizar varios audios de la creadora de contenido colombiana Queen Juandy en sus publicaciones en TikTok. Los videos muestran a Georgina sincronizando los labios con algunas frases populares de Juandy y han generado una ola de reacciones positivas por parte de los seguidores de ambas figuras.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rodríguez tiene más de 16 millones de seguidores en la plataforma de videos cortos, donde comparte detalles de su estilo de vida junto a Cristiano Ronaldo, sus trabajos como modelo y empresaria, así como algunos videos graciosos. Las dos más recientes publicaciones de la argentina incluyen audios originales de la creadora de contenido colombiana, lo que ha sorprendido a los seguidores de la esposa de Ronaldo y han sido una grata sorpresa para la misma Queen Juandy.

Los videos de Georgina Rodríguez con los audios de Queen Juandy

El primer video de lipsinck que Rodríguez hizo con el contenido de Juandy fue uno en el que la paisa expresaba que siempre es acertada con sus sensaciones sobre la energía de las personas. "A mí me puede fallar la vista, me puede fallar la rodilla, un cálculo matemático, pero jamás, jamás, un presentimiento, una corazonada, un pálpito", decía Juandy en el video original que fue interpretado por la famosa.

Publicidad

La primera publicación causó revuelo en la red social, alcanzando rápidamente más de 50 millones de reproducciones. Por su parte, Georgina lo compartió con el texto: "Ojo de loca no se equivoca" y en los comentarios los seguidores de Queen Juandy empezaron a mencionarla para que se diera cuenta de lo que había ocurrido con su frase, ahora replicada por esta figura internacional. La creadora de contenido reaccionó en sus historias de Instagram, donde compartió con gran emoción el video de Rodríguez.

"Se me va a explotar el corazón. Aún tratando de entender este sucesooo! Que reina, que hermosa! mil gracias", aseguró la creadora de contenido colombiana. Pero Georgina Rodríguez no se detuvo ahí, parece que la argentina quedó cautivada con las frases graciosas de Queen Juandy y poco después publicó otro video también utilizando el contenido original de la colombiana. En esta ocasión uno que respondía a una supuesta pregunta de sus seguidores.

Publicidad

Dentro de una limosina y vistiendo una camisa de jean junto a un pantalón de mezclilla ajustado, Georgina utilizó el audio de Juandy que dice: "Me han preguntado mucho que por qué no me pongo correa. Mi amor, las lindas sostenemos la ropa con la cola". Nuevamente el video causó revuelo entre los seguidores de Queen Juandy, alcanzando más de nueve millones de visualizaciones en poco tiempo y, además, dejándole comentarios agradecidos por el gesto con la creadora de contenido paisa.

¿Por qué es importante que Georgina haya utilizado el audio de una colombiana?

Para algunas personas puede parecer insignificante el hecho de que la argentina haya utilizado el audio de una colombiana o no entienden lo que esto significa. Cabe resaltar que Georgina Rodríguez no es solo la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo, la mujer ha construido una sólida carrera como figura pública, destacándose en el modelaje y sus emprendimientos, sus millones de seguidores para empresas y para otros creadores de contenido significan visibilidad.

Su uso del audio de Queen Juandy no solo resalta la influencia de la creadora colombiana, sino que también demuestra cómo las redes sociales pueden conectar a figuras de diferentes países y culturas. Este reconocimiento por parte de una figura internacional como Georgina Rodríguez representa un hito significativo en la carrera de Queen Juandy, ampliando su alcance a audiencias internacionales y abriendo nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento digital.

Queen Juandy, por su parte, es una influencer paisa conocida por su estilo humorístico y mensajes de empoderamiento para mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Su particular estilo la han llevado a construir una sólida comunidad de casi 300 mil seguidores en Instagram y haciéndola partícipe de importantes eventos como, recientemente, el lanzamiento del documental de Karol G en Netflix.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL