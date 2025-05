Karol G sufrió acoso al inicio de su carrera por parte de un mánager: "Tenía 16 años"

Karol G puso a madrugar a sus fanáticos a nivel mundial con el estreno de su documental 'Mañana fue muy bonito' en Netflix . En la producción que dura más de hora y media, la colombiana abarca varios puntos de su vida personal y artística, desde lo positivo hasta lo negativo. Desafortunadamente, la paisa reveló que como mujer en la industria musical también ha sufrido de acoso sexual.

¿Qué le pasó a Karol G con un mánager?

La Bichota contó en la producción que inició su carrera desde muy niña con el apoyo de sus papás y creciendo en presentaciones y público con varios colegas de Medellín. Sin embargo, ella veía cómo las carreras de algunos amigos hombres 'despegaban' rápidamente, mientras que ella, aunque hacía lo mismo que ellos, debía esforzarse un poco más para llegar a las emisoras y a los escenarios.

Ser una mujer "fue un contra grandísimo para poder avanzar en mi proyecto", aseguró la artista. Pero eso no hizo que Karol se rindiera en su búsqueda del éxito y, al contrario, la llevó a tomar una decisión muy arriesgada. A los 16 años, la paisa se mudó sola a Bogotá con la intención de posicionar su carrera musical de la mano de un reconocido e importante empresario que se convirtió en su mánager.

Karol G en el lanzamiento de su documental 'Mañana fue muy bonito' - Foto: AFP

Karol G recordó que este hombre, que era un "gran empresario", la ilusionó a ella y a sus padres con los planes que tenía para la joven artista y su carrera musical, indicándoles que él la iba a convertir en una gran estrella. "Recuerdo que iba a ser mi cumpleaños y yo estaba en Bogotá, entonces esta persona dice que va a organizar algo en su casa para celebrar mi cumpleaños porque yo no estaba con mis papás, porque estaba sola".

Efectivamente, se hizo una celebración en la casa de este hombre por el natalicio de la cantante, que en ese momento era menor de edad, pero en un momento de la noche la situación se tornó bastante incómoda para Carolina Giraldo. "Se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo más especial por mí. Yo tenía 16 años y esa persona estoy segura que podía tener entre 45 o 50 años. Qué incómodo hablar de estas cosas".

La cantante recordó que cuando el hombre le manifestó que supuestamente estaba "enamorado" de ella, no solo fue incómodo para ella, sino que este personaje condicionó toda su carrera musical en caso de que no aceptara sus sentimientos. A sus 16 años, la paisa estuvo entre la espada y la pared porque, aparentemente, si no aceptaba las pretensiones de este hombre no se convertiría en una gran artista.

Se estrena el 8 de mayo - Instagram: @karolg - Captura de pantalla

Esta situación hizo que Karol G se alejara de la música

"Yo nunca me atreví a decirles nada a mis papás, solo les dije que no quería seguir en la música", señaló Karol G . La paisa, en ese entonces, para alejarse de ese mánager decidió mentirle a su familia y se fue a vivir a Nueva York para estudiar inglés y negocios internacionales. Su decisión decepcionó fuertemente a su papá, con quien dejó de hablar por meses.

En medio de lágrimas, la artista señaló que aunque quisiera hablar con más detalles del tema, cree que bloqueó tantos recuerdos de su mente que todavía no logra expresarlo. Agregó que en Nueva York fue con un psiquiatra y tenía terapias en las que solo lloraba. "Yo solo quería dormir y llorar. Amo Nueva York, pero venir siempre me recuerda sentimientos que pensé que había dejado atrás".

Estando en Estados Unidos, Karol G nuevamente empezó a soñar con ser artista y tomó la decisión de regresar a la música, algo que hizo muy feliz a sus papás. Sin embargo, la paisa le indicó a sus padres que no quería seguir con el mánager que tenía en Bogotá. "Casi dejo todo este sueño ... Mis papás hicieron esfuerzos económicos impresionantes solo para sacarme del contrato con el mánager y los dejó endeudados por años, pero me dieron la oportunidad y el nuevo comienzo que necesitaba".

