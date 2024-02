¿Gerard Piqué se mudaría a Latinoamérica? Esto respondió

Tras su separación de Shakira, el exfutbolista Gerard Piqué no solo hizo grandes cambios en su vida personal, sino también en la personal. El deportista se retiró del fútbol profesional y emprendió su proyecto de fútbol 7, llamado Kings League, el cual recientemente llegó a Latinoamérica, por lo que muchos se preguntan si el español planea radicarse en este continente.



El proyecto de Piqué tuvo tanto éxito a nivel internacional que recientemente se creó la liga Kings League Américas, la cual reúne a deportistas profesionales y streamers latinos en este torneo. La sede oficial de este evento deportivo es México, país al que el español ha tenido que visitar en varias ocasiones en el último año.

Esto ha causado en muchos la duda de si Gerard Piqué planea radicarse en el país azteca para presidir el torneo. En una reciente entrevista con la revista GQ Latinoamérica, el español habló al respecto y negó esa posibilidad.

El exfutbolista de FC Barcelona, que cumplió 37 años el pasado 2 de febrero, señaló que "la verdad es que no, no me lo he planteado". Según explicó el ex esposo de Shakira, que su torneo tenga una sede en México no significa para él la necesidad de radicarse en ese país.



"Creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevado por su presidente Miguel Layún. Nosotros desde España lo vamos a ayudar, pero no está pensado en corto plazo ir a vivir allá", concluyó Gerard Piqué.

Gerard Piqué asegura que está muy feliz con su nueva vida

En esa misma entrevista con la revista Latinoamericana, de la que protagonizó su más reciente portada, Gerard Piqué también lanzó una pulla a su expareja colombiana Shakira, resaltando que su nueva vida lo tiene muy feliz.

Sobre los cambios que tuvo en el último año, Gerard Piqué aseguró a la revista que "me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo". Reconoció que nunca podría dejar el fútbol, pero necesitaba reinventarse y trabajar en algo con lo que venía soñando desde antes, un fútbol diferente.

"Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una motivación", agregó el exdeportista que impactó al mundo del balompié con su torneo Kings League.