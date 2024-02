Piqué es portada de revista en Latinoamérica y fans de Shakira lo destruyen: "CLARAmente es el ex"

Gerard Piqué es el protagonista de la más reciente edición de la revista GQ para México y Latinoamérica. El exfutbolista concedió una entrevista en la que habló sobre su nuevo estilo de vida tras su retiro del fútbol profesional.

Sin embargo, las publicaciones de la revista en redes sociales con Piqué como protagonista tuvieron un impacto diferente al esperado. Fanáticos de Shakira llenaron las fotos y videos con comentarios criticando al hombre con el que la cantante sostuvo una relación de más de 12 años.

"Gerard Piqué nos habla de la vida en el retiro y de su proyecto más ambicioso: la Kings League. El catalán dejó de jugar futbol para el FC Barcelona, pero nunca dejó de pensar en futbol… y en negocios", escribió la revista en la descripción de su publicación.

"CLARAmente hay que cambiar al editor de GQ", "¿Es el ex de Shakira? ¿Por qué le dieron una portada?", "CLARAmente es el ex de Shakira", "Claramente nos perderemos esta portada", "El fotógrafo es team Shakira", "Le cayeron los años", se lee en diferentes reacciones.

Piqué ha enfrentado, desde que se anunció su separación de Shakira, una ola de críticas en redes sociales luego de que se revelara que le fue infiel a la cantante con su actual novia Clara Chía. Además, la misma barranquillera le dedicó varias pullas en sus nuevas canciones hablando al respecto.

Tras la ruptura la colombiana se estableció en Miami junto a sus hijos Milán y Sasha, y retomó su carrera musical con varios éxitos en los que reveló detalles de lo que había sucedido en su relación. Mientras tanto, el español se retiró del fútbol profesional, emprendió su propio torneo futbolístico e hizo oficial su relación amorosa con Clara Chía.

A pesar de las críticas, Gerard Piqué aseguró a la revista que "me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo". Reconoció que nunca podría dejar el fútbol, pero necesitaba reinventarse y trabajar en algo con lo que venía soñando desde antes, un fútbol diferente.

"Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una motivación", agregó el exfutbolista que impactó al mundo del balompié con su torneo Kings League.