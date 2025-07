Mel Gibson contó cómo logró perder más de 10 kilos en dos meses: "Tenía que hacer algo al respecto"

A sus 69 años, Mel Gibson, una de las figuras más reconocidas del cine de acción y drama de las últimas décadas, ha dado de qué hablar no por una nueva película, sino por su impactante transformación física. El actor y director, ganador del Óscar y conocido por clásicos como 'Corazón Valiente' y 'La Pasión de Cristo', compartió recientemente cómo logró perder peso y recuperar su vitalidad siguiendo un plan de salud personalizado.

Durante una conversación reveladora en el popular podcast The Joe Rogan Experience, Gibson explicó que llegó a pesar 230 libras (104 kilos) y que no se sentía bien con su cuerpo ni con su estado de salud general. “Fue demasiado. Tenía que hacer algo al respecto”, confesó el actor, reconociendo que el cambio no fue solo estético, sino también funcional y emocional.



El método 30-30-30 con el que Mel Gibson perdió peso

La inspiración llegó de la mano del presidente de la UFC, Dana White, quien le recomendó al especialista Gary Brecka, un experto en longevidad y nutrición que ha trabajado con celebridades y atletas de alto rendimiento. Fue él quien le sugirió a Gibson el método 30-30-30, una estrategia que consiste en consumir 30 gramos de proteína dentro de los primeros 30 minutos del día, seguidos de 30 minutos de ejercicio físico de baja intensidad.

Según explicó Gibson, esta rutina simple pero constante le ayudó a bajar su peso por debajo de las 200 libras (90 kilos). Además de la pérdida de peso, el actor señaló mejoras sustanciales en su bienestar general: duerme mejor, ya no sufre de dolores de espalda y se siente más energético. "Todo esto ha sido mágico. Me siento realmente bien y saludable", afirmó durante la entrevista.



¿Por qué Mel Gibson decidió hacer un cambio en su vida?

El viaje hacia una vida más saludable no comenzó con el podcast ni con Gary Brecka. De acuerdo con un artículo de The Telegraph y la revista Men’s Health, todo inició con un encuentro casual en Sídney, Australia, cuando Gibson conoció a la nutricionista Samantha Jackson en un restaurante.

“Me dijo que tenía una barriga que no podía quitarse”, contó Jackson a The West Australian. Ante eso, ella se ofreció a ayudarlo con un plan de ocho semanas. La respuesta fue positiva y, con el seguimiento constante de la especialista, Gibson perdió 14 kilos y redujo 27 centímetros de cintura en ese corto período.



¿Cuál es la dieta de Mel Gibson?

El plan alimenticio que siguió el actor, según Jackson, se centraba en mejorar la calidad de los alimentos y mantener una rutina frecuente de ingesta. Además, Gibson incluyó batidos de proteína en casi todas sus comidas. Así era un día típico en su menú:



Desayuno: tortilla con tomate y pimentón.

Media mañana: batido de proteínas.

Almuerzo: pollo con espárragos, brócoli, judías verdes y batatas.

Merienda: otro batido de proteínas.

Cena: salmón a la parrilla, patatas al horno y ensalada verde.

Más allá de la pérdida de peso, el actor señaló que recuperar su figura le permitió algo aún más valioso: volver a usar su ropa de hace años y ganar confianza en sí mismo. “Siento que tengo 40 otra vez”, habría comentado entre risas durante la entrevista.



¿Quién es Mel Gibson?

Mel Gibson no es un nombre cualquiera en Hollywood. Se convirtió en una estrella internacional en los años 80 con su papel en 'Mad Max' y 'Arma Mortal', pero su consagración como actor y director llegó en 1995 con 'Braveheart' (Corazón Valiente), película con la que ganó el Oscar a mejor director y mejor película. En 2004 volvió a generar titulares con 'La Pasión de Cristo', una de las cintas religiosas más exitosas de todos los tiempos, dirigida, producida y financiada por él mismo.

A lo largo de su carrera, también ha estado envuelto en controversias personales y declaraciones polémicas, pero ha sabido regresar al centro de la escena gracias a su talento como narrador visual. En los últimos años ha retomado proyectos en cine independiente y se ha mostrado más activo en apariciones públicas. Ahora, con este giro hacia el bienestar físico, el actor suma otro capítulo inspirador a su trayectoria. Mel Gibson se convierte en ejemplo de que nunca es tarde para cambiar de hábitos y recuperar el control de la salud.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL