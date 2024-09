Guajira, ganadora del Desafío XX, compitió en la final con varias lesiones: "Me operaron"

El pasado viernes 27 de septiembre se llevó a cabo la gran final del Desafío XX , de la que resultó ganador Kevyn con su refuerzo Guajira. Algún detalle que pocos notaron es que, en medio de la competencia, la competidora estuvo lesionada.

¿Qué le pasó a Guajira en la final del Desafío XX?

A través de sus redes sociales, luego de la gran final, Guajira contó a sus seguidores algunos detalles desconocidos. La finalista del Desafío The Box 2023 detalló que en las pruebas anteriores a la gran final sufrió varias lesiones.

"En la primera prueba de contacto me fracturé este dedo, ahí lo pueden ver. Este dedo está fracturado y me lo tuve que operar", contó la mujer en su cuenta de Instagram y agregó que "en la prueba de los cien millones me partí acá" , dijo mostrando su mentón.

Por otro lado, Guajira detalló que "tengo ligamentos de la rodilla parcialmente rotos y este hombro, el mango rotador que le dicen, está liquidado y aún así campeona, sin nada de lloradera".

¿Por qué Guajira no pidió la ayuda de los médicos?

Kelly Ríos, nombre de pila de Guajira, detalló que con estos accidentes en las diferentes pistas, compitió en la final del programa con cuatro diferentes lesiones.

Agregó que no pidió la revisión del equipo paramédico del Desafío XX porque sabía que esto perjudicaría a Kevyn, su coequipero, y que estaba segura que él iba a ser el ganador, así que no quería afectar la lucha del triunfador.

Efectivamente, logró cumplir con la prueba de la gran final a pesar de los problemas. "Así que le di manejo y aguanté todo lo que pude. Ahora está bien torcido", concluyó mostrando su dedo fracturado.

¿Cuánto dinero se llevaron los ganadores del Desafío XX: Kevyn y Guajira?

Este año el premio del Desafío aumentó a la millonaria cantidad de 1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos), suma que se llevó Kevyn al ser el vencedor. A ese dinero se le agregó el dinero que el participante ya había ganado en la competencia, que eran 150 millones de pesos.

De los 1.350.000.000 millones que se llevó el hombre de Puerto Boyacá, en un principio le prometió a Guajira darle 60 por apoyarlo, dinero que después aumentaron a 80 millones. Sin embargo, se desconoce la cantidad final que el campeón le dio a su compañera.