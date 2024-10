Guajira habló del amor y mencionó a Kevyn, pero también le envió mensaje a Natalia

Kelly Ríos, más conocida en las redes sociales como Guajira por ser la finalista del Desafío The Box 2023 y la reciente ganadora del Desafío XX junto a Kevyn Rúa, confesó cuál es su actual relación con su compañero y también habló de Natalia.

¿Kevyn y Guajira son novios?

Esta es una de las preguntas que más se hacen los internautas sobre Kevyn y Guajira en las redes sociales. La gran relación que ambos formaron en la competencia y la que muestran en sus perfiles tras ganar elreality de Caracol Televisión ha desencadenado los rumores.

En el espacio de El sentenciado del Desafío XX, a Guajira le preguntaron por su vida amorosa y aseguró que está soltera. "Estoy soltera, esperando a Kevyn, mentiras", dijo la desafiante entre risas.

Aclarando que no tiene ninguna relación amorosa con Kevyn, la mujer aseguró que "estoy felizmente soltera, terminé mi relación hace siete meses. Estoy muy enfocada en lo que soy como figura pública, con mi empresa, no me estoy permitiendo salir con nadie, ni siquiera conocer a alguien, porque estoy muy puesta para mí. No descarto la posibilidad, pero no es el momento".

Guajira confesó que, efectivamente, construyó una relación amistosa con el ganador, tanto que actualmente viven juntos en Medellín. Sin embargo, recordó que jamás espero que él la llamara. "Fue una sorpresa que me llamara Kevyn porque hice comentarios respecto a la situación que todos vieron en el programa de él", añadió refiriéndose a la relación que él tuvo con Natalia.

La participante señaló que para ella eso fue una lección de humildad por parte del competidor. "La primera cosa que hice apenas llegué a la ciudad de las cajas fue decirle: 'yo dije de ti esto y esto', y él me dijo: 'sí, yo lo vi, borrón y cuenta nueva'".

Guajira le envía mensaje a Natalia

Efectivamente, antes de ingresar a la etapa dorada del Desafío XX, a Guajira le preguntaron en redes sociales por lo que pasaba entre Natalia y Kevyn, cosa que ella criticó duramente. Con su conocida honestidad, ella expresó que la participante era "la moza" de Kevyn y los condenó por hacerle daño a una persona fuera de la competencia.

Aunque Kevyn hizo borrón y cuenta nueva con ella cuando la llevó a la competencia, quien no hizo lo mismo fue Natalia. Guajira reveló en la entrevista que no está conforme con la actitud de Natalia luego de la competencia, pero también habló de los motivos que la llevaron a pedirle disculpas.

Cuando le preguntaron a quién le pondría el chaleco de sentencia ahora, Guajira contó que "se le pongo a Natalia porque, a pesar de que no la conozco, no me han gustado cosas que he visto afuera de cómo se ha referido a Kevyn y porque pienso que tú para brillar no tienes por qué dejar mal a las otras personas".

Aclaró que cuando se acercó a ella a pedirle disculpas fue por los comentarios que hizo fuera de la competencia. "Le pedí disculpas, pero no porque no sostenga lo que digo, sostengo totalmente lo que dije en su momento, simplemente tuve conocimiento que le causé afectación emocional, que estuvo triste y no lo hice con esa intención. Entonces me disculpé porque no me hace feliz que otras personas se incomoden".