Habla fan sorprendida por Juanes en plena autopista: considera que Dios se lo mandó como regalo

Cualquiera sueña con ver en vivo y en directo a sus artistas favoritos, pero muy pocos esperan que esta ilusión se cumpla en una autopista. De esta inusual manera fue como la colombiana María Camila Torres pudo hablar y abrazar a Juanes. El momento tan especial, que sucedió luego de su concierto en Oklahoma City (Estados Unidos), fue compartido por el mismo artista en sus redes sociales, el cual se hizo viral.

En conversación con Noticias Caracol en vivo , María Camila Torres compartió cómo sucedió el emocionante momento, el cual aún le sigue provocando risas incrédulas: ¡todavía no cree que haya podido conocer y abrazar a su ídolo!

¿Qué pensó cuando vio a Juanes?

“Como que mi cerebro no procesaba lo que estaba mirando porque no entendía. Cuando mi cerebro pudo entender que era Juanes, ¡no! Casi me da un infarto”, mencionó.

Su emoción al ver al cantante paisa se produjo porque “desde niña soy fan de Juanes. Es que, ¿quién no quiere a Juanes? ¿Quién no ama a Juanes? La verdad yo estuve muy emocionada”.

Narró que minutos antes de conocer en persona a Juanes, ella fue a su concierto en Oklahoma City junto a su esposo. Pese a que compraron unos de los asientos que estaban más cerca de la tarima, “hice todo para poder estar cerca (del artista), pero no era posible. Cuando salimos yo seguí con el concierto” en el carro.

María Camila manifestó que ya había cantado dos canciones de Juanes en el vehículo cuando se topó con el paisa. “Yo no cantaba porque yo no canto, yo grito. Era la tercera canción que yo gritaba y, mira, yo nunca me imaginé que él estuviera al lado. La verdad me quedé en shock”.

Considera que encontrarse a Juanes fue un regalo de Dios

“Yo no podía creer que él estuviera al lado y fue una bendición. Dios lo puso ahí”, exclamó en Noticias Caracol.

Para María Camila fue muy emocionante el momento porque ella también es colombiana. Nació en Acacías, departamento del Meta, pero se mudó a Estados Unidos hace tres años.

“Al llegar aquí, a Estados Unidos, uno extraña mucho su tierra, su comida. Créanme que el encontrarme con Juanes me trajo un pedacito de mi tierra. Nunca me imaginé que yo pudiera hacerle sentir emociones a alguien como lo comentan”, pues otros inmigrantes sintieron empatía con la alegría que vivió María Camila al ver al cantante tan cerca.

Además, subrayó que “hace unos meses pasé por una situación muy difícil (perdió a sus padres), que ni yo encontraba razones para sonreír o sentirme alegre. Créanme que todo lo miraba gris. Así como Juanes tiene una canción que se llama ‘Gris’, así también yo me sentí hace unos meses. Créanme que que ahorita ver los comentarios y que la gente diga que causé emoción, que los hice reír, ay, eso es algo que no puedo explicar”.

Le aconseja a otros paisanos a que sean espontáneos y que no busquen la alegría más allá de lo que tienen enfrente: “La reflexión que a mí me deja es que uno a veces busca más adelante, qué me falta para ser feliz, y no. Uno tiene que ser feliz con lo que tiene ahorita y que, si uno quiere que le pasen cosas bonitas en la vida, tiene que ser feliz y tiene que tener otra actitud”.

