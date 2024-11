Hermanas de Angélica Jaramillo reaccionaron a su reveladora entrevista: "Duele más"

Angélica Jaramillo hizo fuertes revelaciones en una reciente entrevista con Lo Más Viral de Noticias Caracol en vivo , entre ellas cómo es la relación con sus hermanas , luego de que ellas la internaran en un centro de rehabilitación sin su consentimiento. Ellas reaccionaron al escuchar sus palabras y dieron a conocer su opinión.

¿Por qué las hermanas de Angélica Jaramillo la internaron?

Todo sucedió luego del desafortunado video que Angélica Jaramillo publicó en sus redes sociales confesando que desde hace varios años enfrenta problemas con el consumo de drogas. La modelo y actriz reveló en la entrevista que ese día recayó, luego de cerca de un año sin consumir.

Al ver todo lo sucedido, su familia decidió llevarla a un centro de rehabilitación en Cali, en el que estuvo más de 20 días hasta que se escapó. Lo que más sorprendió del relato de Jaramillo es que la llevaron a la fuerza a ese lugar.

La famosa señaló que sus hermanas y su papá tomaron esa decisión por la presión mediática que causó su video. "Por querer decirle a la gente: 'Nosotros estamos con ella', eso hizo que ellos tomaran decisiones y que no me lo dijeran porque sabían que yo iba a decir que 'no necesito esto'".

Para empeorar la situación, Jaramillo resaltó que a ese lugar la ingresaron "dopada, drogada, no sé con qué". Aunque ella se despertó e intentó escapar, seis personas la tomar por la fuerza y la dejaron en "un cuartucho con una cama, un baño y una puerta con rejas de celda y candado puesto".

"Lo dije todos los días, desde que entré, 'aquí me tienen secuestrada, en contra de mi voluntad'", agregó Angélica Jaramillo y, 28 días después, aprovechó un descuido en el lugar para escapar.

Finalmente, la modelo resaltó que en la actualidad no tiene contacto con sus hermanas, pero aclaró que "no es por mí, es porque ellas no me hablan, yo no les contesto mal ni quiero pelear, yo las amo, son mis hermanas. A las personas se les ayuda estando ahí, a través del amor".

Laura y Sofía Jaramillo reaccionaron a palabras de Angélica Jaramillo

La primera en reaccionar fue Laura Jaramillo, quien comentó el video de la entrevista de su hermana con Lo Más Viral. La familiar de Angélica Jaramillo expresó su dolor por las palabras de la famosa sobre lo que ha vivido.

Laura Jaramillo reaccionó a la entrevista de su hermana - Foto: Redes sociales

La también empresaria escribió: "Cada vez duele un poco más" y agregó algunos emoticones en los que resaltó su corazón roto por lo vivido con su hermana.

Cabe recordar que las hermanas de Angélica Jaramillo informaron en su momento que decidieron internarla para ayudarla con su problema de adicción y agregaron, mientras ella se encontraba en el centro de rehabilitación, que "no ha sido fácil, pero tenemos la fe intacta".

Por otro lado, tras conocerse el relato de la modelo y actriz, muchas personas se solidarizaron con ella y criticaron a sus hermanas por internarla en ese lugar. Un internauta le preguntó a Sofía Jaramillo por qué habían tomado esa decisión con su hermana y ella tan solo respondió "porque la amamos".

