Angélica Jaramillo habla sin tapujos de su problema con las drogas: "Preferí decirme mi verdad"

La modelo Angélica Jaramillo estuvo en boca de muchos tras confesar en redes sociales que padecía un fuerte problema de consumo de drogas, alertando a todos sus seguidores. Semanas después del revuelo, y de haberse escapado de un centro de rehabilitación, la también cantante habla con Noticias Caracol en vivo sobre su proceso.

¿Cómo empezó Angélica Jaramillo a consumir drogas?

En diálogo con los periodistas de Lo Más Viral, Angélica Jaramillo confesó que probó por primera vez las drogas a los 15 años, cuando fumó marihuana con sus amigos del colegio. Posteriormente, a los 18 años, cuando ya estaba casada, consumió éxtasis.

"Después de eso yo ya quedo embarazada y muere mi hijo, Mateo. Cuando muere, Dios es muy grande, me ha fortalecido, porque yo no quedé loca de milagro... esa vez que me doparon y el psiquiatra me receta Xanax, un producto bastante fuerte", relató la modelo.

Comenta que consumía drogas de manera regular, pero no diariamente. En 2007 empezó con la cocaína, la cual, dice, "es de cuidado". Hoy, casi con 40 y siendo madre de un hijo adolescente, reflexiona frente a los hábitos con los alucinógenos, siendo enfática en que es un vicio que está presente en muchos ambientes.

"Yo me quedo sorprendida, eso es un problema de salud pública. No podemos tapar el sol con un dedo, es que no me pasa a mí sola... No siempre estuvo en mi vida (las drogas), porque he sido una mujer que he desarrollado muchas actividades en el arte. Digamos que eso era en ciertos momentos que se permitía", aseveró.

Angélica Jaramillo habla de sus adicciones en Lo Más Viral. Lo Más Viral

¿Por qué Angélica Jaramillo confesó su problema de drogas?

Angélica Jaramillo admite que hizo público su problema de consumo de sustancias, ya que deseaba enfrentarse a sí misma, especialmente porque siempre creyó tener control de los diferentes aspectos de su vida.

Aunque dice que hizo el video "para soltar", nunca se imaginó la respuesta que contar su verdad tendría en redes sociales. Considera que el impacto de este fue la manera en la que Dios le mostró que tenía a muchas personas alrededor que le tienen cariño.

"La persona que te quiere te dice la verdad en tu cara. Yo como me amé y me he estado amando, preferí decirme mi verdad y me la dije así retando y confrontándolo. Me confronté de una forma tan fuerte que mi familia se vio afectada", destacó.

Al ver el metraje viral, su familia se acercó a ofrecerle su ayuda, pero ella se negó, principalmente porque no quería tenerse que enfrentar a ver a los ojos a su madre. Pese a esto, comentó que la decisión de internarla en un centro de rehabilitación no fue consentida por ella.

"Yo ya venía en un cambio, prácticamente de un año... yo termino haciendo lo que ellos piden para darles esa tranquilidad de que yo estaba bien y yo no está consumiendo, pero nunca me hicieron exámenes", describió Angélica Jaramillo, quien sostiene que no cree que necesitaba entrar a un centro de rehabilitación.

Aseveró que fue ingresada después de haber sido drogada durante varios días. Entre varias personas la forcejearon para disminuirla y la ingresaron a "un cuartucho con una cama, un baño y una puerta con rejas de celda y candado puesto". Tras un par de días le explican qué era ese lugar.

Pese a que está feliz de no estar allá, adentró dejó a personas muy especiales que conoció en su estadía que, a través de su amor, le dieron amor, apoyo incondicional y la fuerza para mantenerse internada. Acabó escapando del sitio a los 26 días, cuando abrieron las puertas para sacar al cocinero del lugar, quien tuvo un problema de salud.

"Estaban tomando posición de mi vida en personas que no tenían nada que ver con todo lo que yo he trabajado y todos mis sacrificios. Les importó tan poquito ese ser humano que es Angélica, les importó mis sentimientos tan poquito, pero sabes, yo le doy gloria a Dios", expresó.

Mencionó que, lo más importante en el proceso es que quien lo atraviese tenga la convicción de que desea hacer cambios en su vida. Afirmó que, a día de hoy, está limpia y no ha recaído, esperando que la apoyen en sus nuevos proyectos musicales.

Angélica Jaramillo confesó que próximamente sacará nuevas canciones en ritmos flamencos y de merengue. IG: Angélica Jaramillo

