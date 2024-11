Angélica Jaramillo revela cómo está la relación con sus hermanas: "Ellas no me hablan"

En el mes de agosto, Angélica Jaramillo se hizo tendencia en las redes sociales tras confesar en un video que tenía problemas de adicción a las sustancias psicoactivas. Tras escaparse de un centro de rehabilitación en el que la internaron sus hermanas por ese suceso, la modelo y actriz decidió contar su verdad sobre este proceso.

Jaramillo, que también se ha dedicado a la música, concedió su primer entrevista a Noticias Caracol en vivo revelando cómo inició su adicción y por qué decidió escapar del lugar al que la llevó su familia.

¿Por qué Angélica Jaramillo hizo público su problema?

La modelo reveló que a lo largo de su vida ha probado sustancias psicoactivas como marihuana, éxtasis y cocaína, iniciando por curiosidad a los 15 años. Sin embargo, aseguró que no había sido un tema de todos los días o que afectara su día a día.

"Para mi familia no era un misterio que había un consumo en años anteriores, pero tampoco le daban mucha relevancia porque no era algo frecuente, no es que estuviera con el costal", empezó explicando. Según Jaramillo, su video tuvo un impacto equivocado, pues ella no estaba pasando por una adicción, simplemente "me fallé ese día".

Publicidad

Angélica Jaramillo contó que, sin ayuda de su familia, desde octubre del año 2023 tomó la decisión de dejar de consumir sustancias psicoactivas y lo logró hasta el pasado 13 de agosto. "Yo nunca llegué al límite, para mí ese fue mi fondo, ver que me fallé a mí misma, después de hacerme una promesa, de decir que no era influenciable".

En el momento en que volvió a consumir, hizo el video, según ella, como "un acto de amor propio" para recordarse su promesa y hacer público que había logrado salir de las drogas. Sin embargo, su familia se comunicó inmediatamente con ella y le sugirieron empezar un tratamiento. "Yo les dije que sí, pero ellos no sabían que yo llevaba un año limpia".

Angélica Jaramillo reveló cómo se escapó de centro de rehabilitación - Foto: YouTube - Lo Más Viral

Publicidad

Angélica Jaramillo dice que fue internada en contra de su voluntad

Cuando a Jaramillo le preguntaron si la decisión de internarla fue algo que se pactó con ella, su respuesta fue tajante: "Nunca". La modelo detalló que "me brindaron una mano amiga, me abarcan mi papá y tres hermanas, estábamos en Cali" y señaló que ella empezó a acceder a lo que ellos le pedían para que no se preocuparan.

La llevaron con una psiquiatra que la quiso medicar, pero ella no aceptó porque "no lo necesito" e insistió en que "yo ya venía en un cambio". Angélica Jaramillo resaltó que fue el foco mediático el que llevó a su familia a tomar esa decisión.

"Nunca me hicieron exámenes para ver en qué estado estaba", reveló, y agregó que "eso generó tanta frustración y tanta vergüenza en mi familia que la presión fue muy bárbara, ellos tomaron acciones a través de la presión. Por querer decirle a la gente: 'Nosotros estamos con ella', eso hizo que ellos tomaran decisiones y que no me lo dijeran porque sabían que yo iba a decir que 'no necesito esto', porque así lo considero".

Según el relato de la famosa, cuando llegó al lugar la llevaron "dopada, drogada, no sé con qué", y ella vivió momentos de angustia pensando que la habían secuestrado. Aseguró que tuvo que forcejear con seis hombres que la ingresaron en una especie de "celda", de la que sale ocho días más tarde por buen comportamiento y, finalmente, duró 28 días en ese lugar.





¿Por qué Angélica Jaramillo se escapó del centro de rehabilitación?

La modelo contó en la entrevista que no consideraba que el lugar en el que su familia la internó cumpliera con su calidad de vida. "Lo dije todos los días, desde que entré, 'aquí me tienen secuestrada, en contra de mi voluntad'", y agregó que su mayor problema fue que no la dejaran tener contacto con sus hijos.

Publicidad

A lo largo de esos días, Angélica Jaramillo reveló que no tuvo contacto tampoco con sus padres o hermanas. "Yo ya les había advertido que yo me iba si no me dejaban hablar con mis hijos, si no me dejaban hablar con mi mamá. Ya eran 26 días que yo no tenía comunicación con nadie, los familiares podían ir a visitar a los otros muchachos y a mí no me visitaba nadie, fue durísimo ver cómo llegaba una familia y les llevaban mecatico".

La modelo agregó que su familia no la visitó porque "habían tenido una acción conmigo equívoca, el cómo me internaron allá, ya la habían embarrado, pero era lo más fácil para ellos tenerme allá, ellos hablaron de tenerme allá uno o dos años". Finalmente, ella se escapó el día que el cocinero del lugar enfermó y llegó un taxi a recogerlo.

Publicidad

Angélica Jaramillo reveló que actualmente no se habla con sus hermanas. "No es por mí, es porque ellas no me hablan, yo no les contesto mal ni quiero pelear, yo las amo, son mis hermanas. A las personas se les ayuda estando ahí, a través del amor".