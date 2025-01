Hermanos de Miguel Ángel Díaz lo despiden con emotivos mensajes: “En el reino de Dios, con papá”

El sábado 18 de enero de 2025, la familia Díaz recibió la noticia del fallecimiento deMiguel Ángel Díaz, hijo del icónico cantante vallenato Diomedes Díaz. Miguel Ángel, de 39 años, había estado luchando contra una grave enfermedad renal que lo mantuvo hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Méderi en Bogotá durante varios meses. La noticia de su muerte ha conmovido profundamente a sus hermanos, quienes han compartido emotivos mensajes en sus redes sociales para despedirse de él.

Rafael María Díaz, uno de sus hermanos, expresó su dolor y gratitud en un mensaje conmovedor: "Gracias por tus mejores momentos y demostrar ese gran hermano que fuiste, noble y de buen corazón. Siempre te vamos a recordar. Descansa en paz manito. Luchaste hasta el final y diste la batalla. Dios te tenga en la gloria. Te amamos."

(Lea también: Muere Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, a los 39 años, en Bogotá)

La lucha de Miguel Ángel Díaz

Desde su primer año de vida, Miguel Ángel Díaz comenzó a enfrentar problemas urinarios, que con el tiempo fueron diagnosticados como una enfermedad terminal. A los 20 años, perdió ambos riñones y tuvo que depender de diálisis durante cuatro años.

Publicidad

Su madre, Yolanda Rincón, luchó incansablemente para salvar la vida de su hijo, llegando a vender tres casas y un carro para costear los costosos tratamientos médicos que necesitaba. La esperanza llegó cuando Yolanda, siendo compatible, le donó uno de sus riñones.

Esto le permitió a Miguel Ángel mejorar significativamente durante 12 años. Sin embargo, en diciembre de 2023, su salud empeoró nuevamente. Los médicos informaron que el riñón trasplantado había cumplido su ciclo, y Miguel Ángel tuvo que regresar a la diálisis. A lo largo de los años, Miguel Ángel luchó contra una falla renal crónica, que se complicó con una infección que le hizo perder su catéter peritoneal debido a la peritonitis. Su estado de salud se deterioró rápidamente, y a pesar de los esfuerzos médicos, no pudo superar la enfermedad.

Madre de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, informa sobre el estado de salud del artista Foto: Instagram @yolarincon

Publicidad

Yolanda Rincón, su madre, había advertido en varias ocasiones que la situación era crítica y que su fallecimiento era inminente. En octubre de 2024, Miguel Ángel fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El 20 de diciembre de 2024, Yolanda compartió con tristeza que la salud de su hijo había empeorado debido a la formación de trombos microscópicos en su pierna derecha. Estos no pudieron ser operados, lo que llevó a la amputación de su pierna mientras él se encontraba en coma.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado profundamente a su familia, así como a la comunidad vallenata y a los seguidores de su padre, Diomedes Díaz, quienes han expresado sus condolencias y apoyo a través de las redes sociales.



El legado de Diomedes Díaz y su familia

Diomedes Díaz, conocido como ‘El Cacique de La Junta’, dejó un legado musical imborrable en la historia del vallenato. Sus hijos, incluyendo a Miguel Ángel, han seguido sus pasos, manteniendo viva la tradición y el espíritu del vallenato. La familia Díaz ha enfrentado numerosas adversidades a lo largo de los años, pero siempre han demostrado una fortaleza y unidad.



Reacciones y mensajes de despedida de sus hermanos

Otros hermanos de Miguel Ángel también han compartido su dolor. Rafael Santos Díaz escribió: Rafael Santos Díaz, escribió: "¡Migue, hermano de mi alma! Vuela alto hasta donde nuestro Señor Jesucristo, Él te recibirá porque fuiste un alma buena y noble. Te recordaré con la alegría que te caracterizaba y por todos los momentos que disfrutamos cada vez que nos veíamos. Fuimos hermanos que se amaron con mucho amor y respeto. Le doy gracias a Dios por habernos dado un hermano como fuiste tú. Te amo y te amaré siempre, hermanito. Descansa en paz."

Luis Ángel Díaz también expresó su amor: “Migue, manito, no tengo palabras, solo sé darle gracias a Dios por permitirme compartir y convivir contigo. Sé que ahora estás en un lugar muy feliz, en el reino de Dios, junto a papá y tus hermanos. A veces, el ser humano no entiende la vida. Un joven lleno de esperanza, salud y ganas de luchar por vivir me deja el corazón destrozado. Migue, te recordaré siempre como mi ángel, con esa hermosa sonrisa. Cuántas cosas me faltaron por decirte, Migue... O el alto Migue, vuela muy alto. Te extrañamos mucho, pero sé que vas a vivir en mi corazón hasta que Dios me lo permita. Te amo muchísimo, Migue. Me saludas a papá y a mis hermanos que también los extraño. Migue, vuela alto, pero muy alto.”

Elder Dayan Díaz, Diomedes de Jesús Díaz, Kelly Elvira Díaz, Rafael de Jesús Díaz y Betsy Liliana Díaz también compartieron emotivos recuerdos en sus redes sociales. Kelly, en su mensaje, agradeció a la madre de Miguel Ángel: “Señora Yolanda Rincón, gracias por habernos permitido disfrutar de Migue durante el tiempo que Dios dispuso. No solo le donó su riñón, sino que con ese grandísimo acto nos mostró a todos lo que es el verdadero amor, el amor filial. Es usted una mujer increíblemente fuerte, luchó hasta el final. Todo mi respeto y condolencias para usted y para la esposa de mi hermanito Migue. Tenemos el corazón arrugado, pero sabemos que está con Dios.”

Varios de sus hermanos recordaron con emotivos mensajes a Miguel Ángel Díaz. - Instagram @kellyelviradiaz, @elderdayanoficial, @diomedesdejesus

Publicidad

Otro de sus hermanos, Diomedes Dionisio Díaz, con un emotivo video de su hermano Miguel Ángel Díaz, lo compartió en su red social donde él le deseaba feliz cumpleaños: “Hasta más allá del cielo te seguiré queriendo, mi bro... Salúdame a papá, a Martín, a Moisés, a mamá Vila. Vuela... Los amo. Que Dios te reciba de la mejor manera. Te amo.”

(Lea también: Mamá de Miguel Ángel Díaz, hijo de Diomedes Díaz, envía emotivo mensaje: "Ofrezco mi corazón")

Publicidad

La última publicación de Miguel Ángel Díaz

“¡Con el mejor! Gracias por el cariño”, es el mensaje de Miguel Ángel Díaz a Rafael Santos Díaz, quien había tenido un encuentro con su hermano, donde se les veía felices compartiendo juntos. Sin duda, Miguel Ángel continuará siendo parte de la dinastía Díaz, y con su música y amor a su familia, será recordado siempre por este mundo, por sus seguidores y hermanos.