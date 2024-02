Hernán Gómez, hermano de Darío Gómez, se enteró de la muerte de su hijo en pleno concierto

En los últimos años, la familia de Darío Gómez, el Rey del despecho, ha sufrido dos trágicas muertes: la de este cantante el 26 de julio de 2022 y la de su hermano Gabriel Gómez, el 16 de diciembre de 2023 cuando estaba en medio de un concierto.



Sin embargo, años atrás Hernán Gómez, otro de los hermanos que también decidió dedicarse a la música, sufrió una dura pérdida cuando estaba en pleno concierto con sus hermanos que ya fallecieron.

El cantante de música de despecho reveló lo que sucedió en ese momento en diálogo con La Red, de Caracol Televisión. Según el artista, el concierto era un gran evento para los hermanos Gómez y su hijo, Hernán Darío, lo estaba acompañando.

“Estábamos con mis hermanos y yo en un concierto que íbamos a dar en un coliseo, el cual estaba lleno, gracias a Dios. Cuando comenzó el evento, mi niño, Hernán Darío, estaba allí y se me acercó y me dijo ‘papi, cante bien lindo que la gente lo está esperando a usted’. Me dio un beso en la mejilla y me contó ‘ya vengo, voy a recoger a mi novia'”, recordó el músico.

El hermano de Darío Gómez rememoró que unos minutos antes de salir al escenario notó que algunas personas estaban saliendo del Coliseo, algo que él no entendía. Uno de sus hermanos se acercó a él y le dijo que algo le había pasado a su hijo, pero Hernán Gómez le pidió que no le dijera nada malo porque estaba a punto de salir al escenario.

Tras cantar unas canciones, la mamá del intérprete se le acercó y le pidió una especial: "Hernancito cántale a tu hijo Nadie es eterno en el mundo, porque el niño se nos fue al cielo, se nos mató Hernán Darío".

Hernán Gómez detalló que "canté tres palabras y no pude más, me puse a llorar y paré el concierto".

Según el recuerdo del artista, cuando su hermano le comentó que algo había pasado con su hijo tras irse a buscar a su novia, "me imaginé que a mi hijo le habían quitado la moto o algo así, pero jamás me imaginé que se había muerto".

Según se supo, cuando el hijo de Hernán Gómez iba de regreso al Coliseo, junto a su novia en la moto, intentaron esquivar un hueco en la vía, pero se chocaron contra otra moto en la que, aparentemente, conducían dos jóvenes en estado de embriaguez.

De ese accidente, la única que sobrevivió fue la novia de Hernán Darío. Por su parte, el músico detalló que "me fui al hospital con mi esposa y mi mamá y ahí vi a mi niño estaba ahí tiradito, y ya muertecito, desnucado, con la pierna magullada".