Hijo de Sandra Reyes la despide con tierna foto en redes sociales: "Te amo mamá"

Familiares y amigos se siguen despidiendo públicamente de Sandra Reyes, la actriz colombiana que falleció el pasado 1 de diciembre , luego de enfrentar en privado el cáncer de seno. En las últimas horas fue su hijo Gerónimo el que conmovió las redes sociales al publicar una foto junto a ella.

A través de sus historias de Instagram, Gerónimo, único hijo de Sandra Reyes, compartió una de las fotos que se tomó con su mamá en su casa en Ubaté, Cundinamarca.

(Lea también: ¿Cómo reaccionó Sandra Reyes cuando se enteró que Paula Dávila moría en Pedro El Escamoso 2? )

En la instantánea se ve a Gerónimo y Sandra bastante cercanos y, de fondo, la vista de montañas y naturaleza que más disfrutaban en su casa. Una publicación con la que resumió lo que era su vida tranquila junto a la actriz, quien desde hace varios años se había radicado en ese lugar para tener mayor conexión con la naturaleza.

Publicidad

"Te amo mamá", escribió el joven de 15 años en su publicación, en la que agregó un corazón rojo. Como en muchas otras publicaciones anteriores del menor de edad junto a su mamá, sus seguidores y los de la actriz empezaron a dejarle mensajes de apoyo y pésame por su pérdida.

Hijo de Sandra Reyes publicó tierna foto tras la muerte de la actriz - Foto: @gerónimo_parada_reyes_

"Que descanse en paz tu gran mami, una guerrera"; "Gerónimo, mi sentido pésame con tu mama. Todos los colombianos estamos de luto"; "Mucha fortaleza, niño", "Gerónimo, tu mamita muy querida por los colombianos"; "Le pido a mi Dios que te dé mucha fortaleza para atravesar este momento, no estás solo", se lee en diferentes comentarios que le dejan al menor de edad.

Publicidad

¿Quién es el hijo de Sandra Reyes?

A lo largo de sus 49 años, la actriz Sandra Reyes, recordada especialmente por su papel de la doctora Paula en Pedro, el escamoso , de Caracol Televisión, tuvo un solo hijo.

Gerónimo tiene 15 años y se convirtió en el fiel compañero de vida de Sandra Reyes cuando la actriz decidió tomarse un tiempo, alejada de las cámaras, y dedicar su vida a encontrar su conexión con el campo. En sus redes sociales, el menor de edad demuestra que, al igual que su madre, tiene una gran sensibilidad por la naturaleza y los animales.

En 2020, la actriz concedió una entrevista a la revista Vea en la que detalló cómo era su vida en el campo junto a su hijo, quien no había tenido oportunidad de vivir la época dorada de su mamá en la televisión. "Le encanta, él me googlea y me dice: 'Mira mamá lo que me encontré', a él le parece toda una novedad que su mamá sea actriz y realmente no había podido ver nada al aire".

¿De qué murió Sandra Reyes?

La actriz es conocida por haber hecho parte de importantes producciones de Caracol Televisión, como Pedro el Escamoso. Redes sociales

Publicidad

Aunque muy pocas personas lo sabían, un año atrás, cuando Reyes estaba participando en la segunda temporada de Pedro, el escamoso, fue diagnosticada con cáncer de seno, enfermedad que prefirió llevar en silencio. Casualmente, el personaje de Paula Dávila murió en la serie a causa de este mismo padecimiento.

Un año más tarde a los colombianos los tomó por sorpresa la confirmación de la muerte de Sandra Reyes , el pasado 1 de diciembre.

Publicidad

(Lea también: Sandra Reyes y otros actores de Pedro El Escamoso que han muerto en estos 20 años )