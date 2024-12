¿Cómo reaccionó Sandra Reyes cuando se enteró que Paula Dávila moría en Pedro El Escamoso 2?

La muerte de Sandra Reyes conmovió y sorprendió a los colombianos, casi de la misma manera en que lo hizo la muerte de su personaje Paula Dávila en la segunda parte de Pedro El Escamoso, presentado en Caracol Televisión algunos meses atrás. Casualmente, en la ficción y en la realidad el cáncer se cruzó en la vida de las mujeres y terminó con sus vidas.

Así asumió Sandra Reyes la muerte de Paula Dávila

Los capítulos que presentaron el problema de salud de Paula Dávila a los televidentes y posteriormente su muerte, conmovieron a toda Colombia, dando por terminado el gran amor entre su personaje y el protagonistas Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni.

(Lea también: Alina Lozano habla de la muerte de Sandra Reyes: "Entré en negación" )

Tras la muerte de Sandra Reyes, a sus 49 años, por la misma enfermedad que enfrentó en la ficción con Paula Dávila, Dago García detalló que, de alguna manera, la actriz logró despedirse de todos a través de su personaje.

Publicidad

Reyes, según contó Miguel Varoni a Noticias Caracol en vivo , se enteró que padecía cáncer de seno un mes después de terminar grabaciones de Pedro El Escamoso 2, pero de manera premonitoria aceptó ese final.

En diálogo con Día a Día, el director Dago García contó cómo se tomó la decisión de la muerte de Paula Dávila y cómo lo asumió la actriz en ese momento. "Planteamos qué debería pasar con la doctora Paula, se nos ocurrió que de todas formas un final de ese tipo para ese personaje era un buen final porque lo dejaba arriba, dejaba un gran recuerdo, era como convertir en mito al personaje".

Publicidad

Después de esto, escribieron la conmovedora escena en la que Paula Dávila le cuenta a Pedro Coral sobre su enfermedad. "Al principio, cuando le contamos a Sandra, a ella le sentimos algo raro, como que no estaba muy convencida. Nosotros pensamos que era que no quería morirse en la serie porque si había otra temporada ella ya no iba a estar".

A pesar de no estar convencida, García señaló que al leer el libreto y ver cómo Paula Dávila se despedía, aceptó de inmediato. "Leyó los libretos y dijo: 'quiero hacerlo'. Yo creo que cuando leyó la escena encontró algo que la tocó y pensó como 'esta es la mejor manera de despedirme' de un medio en el que hizo tantas cosas".

(Lea también: ¿Por qué la actriz Sandra Reyes vivía con su familia fuera de Bogotá? )