Hombre que quiere ser el doble de Ricky Martin tiene más de 30 cirugías: "Es mi obsesión"

Ricky Martin es uno de los artistas musicales más reconocidos a nivel mundial, varias veces incluido en diferentes listados de los hombres más guapos del mundo. Es por eso que no es una sorpresa que algunos hombres quieran parecerse a él. Fran Mariano se ha realizado más de 30 cirugías estéticas con ese objetivo.

En diálogo con Primer Impacto, el hombre argentino reveló cuáles fueron los motivos que lo llevaron a querer convertirse en el doble del cantante boricua y los riesgos que ha enfrentado por sus visitas al quirófano. Estuvo a punto de perder la vida.

Cuando a Mariano le preguntaron por qué quiere verse como el cantante, él reconoció que "Ricky es mi obsesión, mi sueño. ¿Quién es la persona que todo el mundo ama? ¿Quién es que a todo el mundo le gusta, hombres, mujeres? Y dije: Ricky Martin".

La obsesión que Mariano describe no solo está relacionada con la admiración que siente por el artista, también por las inseguridades que años atrás tuvo con su apariencia. "Tuve una infancia muy disfuncional donde encontré refugio en la comida", recordó y aseguró que alcanzó a pesar más de 440 libras en su adolescencia, algo que lo convirtió en blanco de burlas.

Fran aseguró que él mismo empezó a verse como "un monstruo", por lo que ingresó a un reality para personas obesas que marcó un cambio en su vida. Por ese entonces también vio la portada de una famosa revista que nombró a Ricky Martin como uno de los 100 hombres más guapos del mundo y decidió que quería ser como el intérprete de Livin' la vida loca.

Antes de sus 21 años, Fran Mariano ya se había sometido a más de cuatro cirugías estéticas en la nariz para iniciar su camino de parecerse a Ricky Martin. Recientemente enfrentó graves consecuencias adversas por sus más de 30 intervenciones, pero ahora que está recuperado no descarta volver a pasar por el quirófano para seguir con su objetivo. "Si queremos ser felices, la única manera es aprender a vivir con la adversidad", aseguró.

En 2023, el argentino habló con La Red, de Caracol Televisión, y reveló las dificultades de salud que estaba enfrentando por tantas cirugías y los malos profesionales. "No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Tengo silicona en los labios, en los pómulos, en las cejas, todo eso hay que sacarlo de a poco con tratamientos. Tengo cortes alrededor de las cejas porque me inyectaron aceite, empezó a entrar a mis ojos y yo perdí el 25% de la visión".