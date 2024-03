Sobrino de Ricky Martin pidió retirar contrademanda contra su tío: ¿por qué?

El escándalo que desataron las acusaciones de Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, por una presunta "conducta sexual no consensual" por parte del cantante sigue dejando nuevas noticias. Ahora el joven ha pedido que se desestime la contrademanda en la que solicitaba una reparación económica por los supuestos daños.

El 13 de marzo Dennis Yadiel se presentó ante el juez Arnaldo Castro Callejo, durante una vista de seguimiento de la demanda civil que realizó contra su tío en 2022 por abuso sexual, y en un cambio repentino de los planes pidió retirar la contrademanda en contra del cantante, en la que solicitaba diez millones de dólares por daños.

El motivo, según detalló el joven, es que no cuenta con un abogado que lo acompañe en el caso. "Quisiera solicitar la desestimación sin perjuicio de mi parte de la demanda", dijo Sánchez Martin, pero el juez le recordó que debe contar con la asesoría legal de un abogado incluso para retirar su contrademanda.

Cabe recordar que en este caso el sobrino de Ricky Martin estaba siendo apoyado por el abogado Michael Corona, quien renunció en enero de este año. El juez le había dado plazo al demandante de anunciar quién sería su nuevo abogado hasta el pasado 8 de marzo, pero eso no pasó.

"En cuanto a conseguir representación legal, le informo, su señoría, que lo he intentado. Estoy haciendo las gestiones para conseguir representación legal. No he tenido éxito hasta el momento, pero no ha sido por falta de intentos", detalló el joven ante el togado. El juez le dio 15 días adicionales para conseguir un abogado y le advirtió que, de no conseguirlo, se podrían tomar sanciones en su contra.

¿Qué pasó entre Ricky Martin y su sobrino?

Todo inició en 2022, cuando Dennis Yadiel Sánchez Martin, sobrino de Ricky Martin, presentó una denuncia civil contra el cantante alegando que lo obligó a sostener actos sexuales cuando tenía 11 años.

Por su parte, Ricky Martin presentó una contrademanda contra su sobrino por los cargos de extorsión, persecución maliciosa, daños y perjuicios. Según el cantante, la acusación falsa y malintencionada de su sobrino manchó su imagen pública y le hizo perder millonarios contratos, por lo que exigió una reparación económica de, al menos, 30 millones de dólares.

Entonces Dennis Yadial Sánchez respondió a la acción legal de su tío con otra contrademanda en la que, a su vez, él pedía una reparación de no menos de 10 millones de dólares por conducta sexual no consensual, la cual quiere retirar ahora.