Indignante publicidad de Griselda, serie de Sofía Vergara, en Francia: un carro 'inhalando' cocaína

Griselda, la nueva serie de Netflix producida y protagonizada por Sofía Vergara, sigue generando todo tipo de reacciones, tanto positivas como negativas. Mientras en su semana de estreno la producción llegó a ser la más vista de la plataforma en Colombia y otros países, ahora enfrenta una ola de indignación por una polémica publicidad en Francia.

A través de la cuenta oficial de Netflix Francia se difundió un video de una publicidad de la serie que recorrió las calles de París. Como se ve en el clip de unos segundos, un camión en el que se lee la palabra Griselda va por la calle con un tubo con el que "aspira" unas líneas blancas que están por el camino.

Esto hace referencia al consumo de cocaína, teniendo en cuenta que la serie narra la vida de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que creó uno de los carteles más temidos en los años 80 y fue apodada como 'la madrina de la coca' o 'la viuda negra'.

Aunque a muchos pudo parecerles una "idea original" que este gran camión de color morado recorriera París "aspirando líneas de cocaína", el video llegó a las redes sociales de colombianos que lo consideran "una falta de respeto".

"Que cuenten una historia es válido, lo lamentable es seguir haciendo este tipo de promoción cómo si esa mínima parte de Colombia representara la gran mayoría", "Ay no, esto si está muy feo", "Respeten a Colombia", "Que asco 🤢 esto no es nada gracioso después de tener tanta gente asesinada en este país por los narcos", se lee en algunas reacciones.

El debate por producciones que reflejan historias del narcotráfico en Colombia, teniendo a delincuentes como protagonistas, siempre han generado debate entre quienes ven las series y quienes las rechazan. Algunos argumentan que se trata de "justificar" y hasta "idealizar" a estos personajes, mientras otros recalcan que es necesario conocer lo sucedido para que no se repita.

Al respecto, la misma Sofía Vergara se pronunció. La actriz respondió a la crítica pública que hizo Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido, diciendo que "hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior".

Ante lo expresado por el también exsenador, Sofía Vergara respondió en una entrevista con el periodista Jorge Ramos: “En parte tiene muchísima razón. Hay muchísimas historias espectaculares, yo no tuve la suerte de conseguirme alguna de esas historias y que me hicieran caso los estudios para hacerlas, pero les llevas algo que tenga que ver con los narcos y es una fascinación. A mí me fascinan, yo me las veo todas y yo soy colombiana”.