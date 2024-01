Sofía Vergara responde a Roy Barreras tras crítica por Griselda: “En parte tiene muchísima razón”

La serie protagonizada por Sofía Vergara en la que retrata la vida de la narcotraficante Griselda Blanco ha sido blanco de críticas en los últimos días tras su estreno.



El embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, fue uno de los primeros en sumarse a la polémica y dio su punto de vista sobre la producción audiovisual a través de una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter.

“Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia, de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”, indicó Roy Barreras en un trino del 17 de enero de 2024.

Asimismo, agregó que “escriben y estrenan narcoseries en las que la imagen de Colombia queda por el piso, ¿Griselda Blanco?, ¿Colombia tierra de sicarios y de cocaína? Esa es la imagen de Colombia que exportan. Destruyen todo esfuerzo de posicionar nuestro país y sus maravillas”.

Escriben y estrenan narcoseries en las que la imagen de Colombia queda por el piso, Griselda Blanco? Colombia tierra de sicarios y de cocaina? Esa es la imagen de Colombia que exportan! Destruyen todo esfuerzo de posicionar nuestro país y sus maravillas! Viven de la cultura… — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 17, 2024

Ante lo expresado por el también exsenador, Sofía Vergara respondió en una entrevista con el periodista Jorge Ramos.

“En parte tiene muchísima razón. Hay muchísimas historias espectaculares, yo no tuve la suerte de conseguirme alguna de esas historias y que me hicieran caso los estudios para hacerlas, pero les llevas algo que tenga que ver con los narcos y es una fascinación. A mí me fascinan, yo me las veo todas y yo soy colombiana”, manifestó la actriz de 51 años.

Asimismo, Sofía Vergara destacó que la serie Griselda tiene un enfoque diferente, pues resalta “el empoderamiento de la mujer. Cómo hace para llegar a un nivel más alto que los hombres. Hasta Pablo Escobar le tenía miedo”.

