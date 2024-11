Italy Mora explica por qué fue expulsada de Miss Universo: ¿culpa de su novio?

No han sido días fáciles para Italy Mora, la reina de belleza que iba a representar a Panamá en Miss Universo 2024 el próximo 16 de noviembre. A tan solo días del certamen de belleza, la modelo de 19 años fue expulsada por la organización por lo que ellos calificaron un "error personal" que incumplía con las normas del concurso.

En las últimas horas, Italy Mora decidió hablar con más detalles y pruebas sobre lo sucedido. La reina de belleza expuso que en la situación estuvieron involucrados su novio, Juan Abadía, y el director de Miss Universe Panamá, César Anel Rodríguez.

¿Por qué expulsaron a Italy Mora de Miss Universo?

A través de los días se han conocido diferentes versiones sobre lo sucedido con la Miss Panamá, ya que la organización no ha dado una razón explícita de la norma incumplida por la reina. Finalmente, se conoció que Italy Mora fue expulsada de Miss Universo luego de ser hallada fuera de su habitación y en compañía de su novio en otro cuarto del hotel.

Mora reconoció en una entrevista con La Mordida que esto sucedió, motivo por el que ella y su novio han recibido una ola de odio en las redes sociales, pero señaló que la presencia de su novio tenía un motivo y expuso a César Anel Rodríguez, director de Miss Universe Panamá, como el verdadero culpable.

¿Por qué el novio de Italy Mora, ex Miss Panamá, estaba con ella en México?

Italy Mora, representante de Panamá a Miss Universo 2024, fue expulsada de la competencia. Miss Universe Panamá

Juan Abadía, en la entrevista mencionada, señaló que llegó a México en octubre con planes de regresar a Panamá el 29 de octubre, un día antes de que Italy Mora entrara a la concentración de Miss Universo. "Me quedé más tiempo no para desconcentrarla, sino porque cuando yo llegué Italy no tenía ni un tacón, ni un panty, ni un vestido, no tenía comida, yo le hice el mercado".

Así las cosas, Italy Mora detalló que a lo largo de su preparación ella tuvo que costear vuelos, transporte y comida, no el Miss Universe Panamá. Ese día, según el relato de la reina, salió de su habitación del hotel, que compartía con Miss República Dominicana, atendiendo un llamado de César Rodríguez para entregarle sus implementos de maquillaje y otras cosas personales en otra habitación.

Esta situación, según Italy, es bastante normal, pues cada reina se reúne con su equipo de maquillaje y vestido en otros espacios. La habitación de hotel, detalló, fue pagada por su novio y ahí se estaba quedando César Rodríguez. Al estar en ese lugar los tres, empezó una discusión entre la reina y el director de Miss Universe Panamá, en la que ella reclamaba por la falta de organización.

"Yo estaba alterada, discutiendo con César porque me faltaban cosas esenciales para mi concentración. César sale de la habitación molesto, agarró todas sus cosas y se va haciendo drama", recordó y agregó que, minutos después de esa pelea, personal de Miss Universo toca a la puerta y la encuentra con su novio.

"Nunca entraron a la habitación, no sabían si había más personas ahí; claramente se vio que estaba mi novio presente porque él abrió la puerta y obvio nos vieron solo a nosotros dos. Claro, tienen todo el derecho de sacar mil especulaciones porque estábamos solo nosotros dos y yo no podía estar ahí", explicó la reina.

Al otro día le informan de su expulsión; sin embargo, la candidata recuerda que esa noche le explicó lo sucedido a las personas de la organización y en ese momento no le dijeron nada. "Me regañaron, claro, con todo el derecho me regañaron. Me llevaron a mi habitación y dijeron que al día siguiente me harían un llamado de atención".

Italy Mora reconoce que incumplió una norma de Miss Universo al salir de su habitación y ser hallada con su novio, pero señaló que antes de su expulsión, César Rodríguez tuvo una reunión privada con el vicepresidente de Miss Universo, cosa que para ella fue bastante extraña.

La pareja mostró en la entrevista chats con César Rodríguez en los que él le pedía a Juan Abadía que comprara implementos para Italy Mora, incluido un vestido Carolina Herrera de 7.000 dólares y las transacciones de la reina al empresario para costear sus viajes en Uber en México y otras cosas, porque, aseguraron, "él nunca tenía dinero".

¿Qué pasará con Miss Universe Panamá en Miss Universo?

Tras esta situación, a Italy Mora también le quitaron su título de Miss Panamá. Según César Anel Rodríguez, la organización ahora está buscando definir una nueva representante para el país el próximo 16 de noviembre. "Estamos, en este momento, ante la posibilidad de traer a otra chica que reemplace a Panamá, que sea Panamá", explicó Rodríguez, quien detalló que "sí es posible (llevar a otra candidata en sustitución), la organización me lo confirmó y estoy viendo en este momento, conversando con varias de ellas".