Italy Mora, reina expulsada de Miss Universo, fue destituida de su título como Miss Panamá

Los últimos días para la modelo Italy Mora han sido un remolino de emociones. La panameña, quien era una de las latinas favoritas para ser la sucesora de Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, fue sacada de la competencia por "un error personal". Días después, también fue despojada de su título nacional.

¿Por qué le quitaron la corona a Italy Mora?

Este martes, 5 de noviembre de 2024, la organización Miss Universe Panamá publicó un comunicado en el cual anunciaba que, pese a que lamentaban la descalificación de Italy Mora para la edición 73 de Miss Universo, desmentían categóricamente "cualquier versión que busque confundir a la opinión pública sobre los motivos de esta decisión".

El pronunciamiento poco después de que se comenzara a viralizar una entrevista donde la modelo de 19 años contaba lo que, según ella, había sucedido antes de su expulsión del certamen.

"La Organización Señorita Panamá se ha mantenido en su posición de garantizar la integridad de la candidata, sin embargo, ante los constantes incumplimientos a lo descrito en los contratos establecidos entre la candidata y la organización nacional, con profundo pesar, anunciamos la formal destitución de la señorita Italy Mora de su título oficial de Miss Universo Panamá", expresó la organización.

De momento, la entidad se enfocará en buscar la candidata que representará a Panamá en el Miss Universo 2025, lo cual confirma que no mandarán a una nueva participante para esta edición del certamen.

IG: Miss Universe Panamá

¿Qué dijo Italy Mora?

La hoy exrepresentante de Panamá al Miss Universo 2024, Italy Mora, había emitido un comunicado oficial tras su salida del certamen en el cual dejaba saber que las decisiones tomadas por la comisión disciplinaria de la organización internacional habían sido severas.

"Dicha medida se tomó por incumplimientos con salida de la habitación, la cual admito ocurrió para maquillarme y recoger ítems personales, lamentablemente confié y seguí indicaciones sin medir consecuencias", comentó la joven.

Este 5 de noviembre, tras también haber sido destituida de su título nacional, la joven publicó una fotografía del día que ganó la corona de Panamá con un fuerte enunciado.

"Me mantengo en mi posición de exigir a la organización Miss Universo Internacional copia de mi destitución formal y las sanciones aplicadas. No soy la primera Miss Universo destituida por exponer los derechos que me fueron vulnerados y la extorsión que fuimos sometidos por organismos nacionales e internacionales".

Asimismo, posteó una imagen de ella con la corona del nacional, donde se lee el emblema: "Italy Mora, Miss Universe Panamá 2024".

