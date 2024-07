J Balvin le soltó su Ferrari a unos seguidores en Medellín: "Eso sí es confianza"

J Balvin es tendencia en las redes sociales y no por alguna de sus canciones, sino por el ejemplo de humildad y la gran sorpresa que dio a unos seguidores en Medellín. En medio de su visita a su ciudad natal, el paisa demostró el amor y confianza que tiene por sus fanáticos.

>> Lea también: "Paola Jara 2.0", le dicen a J Balvin por particular preparación de pollo

J Balvin le prestó su carro a unos jóvenes

Esta situación ocurrió en un centro comercial de Medellín, cuando varios jóvenes se percataron que J Balvin estaba ingresando al parqueadero del lugar en su Ferrari amarillo. De hecho, el paisa bajó la ventana para saludar.

En ese momento, los fanáticos compraron un café para regalárselo al cantante. Efectivamente, fueron hasta el parqueadero del centro comercial y se encontraron con J Balvin, quien les recibió con mucha felicidad la bebida.

Publicidad

Lo que más sorprendió a los fanáticos del intérprete de Rojo es que el cantante, como agradecimiento por el café, les soltó las llaves de su Ferrari y les permitió disfrutarlo.

"Ustedes me dieron el café, ¿cuál es el más responsable de ustedes? Les voy a dejar la llave, se lo 'gomosean', pues acá porque creo que manejarlo no sea apropiado, se toman las fotos y me llevan eso al Juan Valdez", les dijo el cantante a los jóvenes.

Publicidad

Como se ve en el video, publicado por los jóvenes afortunados, todos disfrutan de estar dentro del Ferrari de J Balvin y se toman fotos. Después de un rato, tal como se los pidió el paisa, le devolvieron la llave del lujoso auto al cantante.

"Imagínate regalarle un café a j Balvin y que te preste el Ferrari", "Eso sí es confianza", "Para soltar el carro de uno así, solo refleja la humildad y lo multimillonario que es", "J Balvin es el más humilde e infravalorado, excelente persona", "J Balvin es intocable en Medellín", se lee en varias reacciones.

¿Cuánto cuesta el carro de J Balvin?

El lujoso auto de J Balvin es un Ferrari SF90 Stradale amarillo, el cual, según el sitio web Autocasión, está avaluado aproximadamente en unos 575.800 euros, es decir cerca de 2.549'896.742 pesos colombianos.

>> Le puede interesar: J Balvin causó sensación al bailar en el metro de Londres cuando iba rumbo a un concierto