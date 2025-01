Jennifer Lopez recibió entre lágrimas importante premio por su trayectoria

El 2025 empezó para Jennifer Lopez con un importante reconocimiento. La actriz y cantante de 55 años recibió en las últimas horas el premio Leyenda y Pionera (Legend and Groundbreaker Award) por parte de la revista Variety en medio de la jornada del Festival de Cine Internacional de Palm Springs.

En el marco del importante festival de cine, la revista internacional llevó a cabo el 4 de enero un 'brunch' en el que entregó sus Creative Impact Awards Brunch, en los que reconocen a diferentes talentos de la industria del entretenimiento.

(Lea también: Golden Globes 2025: nominados, fecha y hora para ver en Colombia )

Uno de los momentos más especiales de la jornada fue la entrega del premio Leyenda y Pionera a Jennifer Lopez, por su trayectoria de varias décadas en la industria, abarcando el cine, televisión y la música con trabajos de primera calidad que han impactado a nivel mundial.

Publicidad

A sus 55 años, JLo tiene en su historia como actriz de cine su trabajo en 35 películas, entre ellas han destacado a lo largo de los años 'Hustlers', 'Selena', 'Maid in Manhattan', 'The Wedding Planner' y su próxima película 'Unstoppable', entre otras.

Emotivo momento de Jennifer Lopez recibiendo premio

El encargado de entregarle el premio Leyenda y Pionera a Lopez fue el también actor Ralph Fiennes, con quien ella protagonizó 'Maid in Manhattan' hace 23 años. El emotivo discurso que el famoso dio para presentar a su colega la hizo llorar.

Publicidad

"Les diré lo que ella no es. Ella no es como nadie que hayan conocido antes", expresó Fiennes y procedió a recordar la historia que ambos protagonizaron para expresar su admiración, respeto y amor por la actriz y cantante. "Eres increíble, has creado un impresionante camino. Y sigues brillando. Creo que eres una especie de diosa, saliendo allí y sacando tu extraordinario talento, porque es tu verdad".

Ella quedó tan conmovida que compartió su discurso en redes sociales con un mensaje para su colega.

"No puedo agradecerte lo suficiente por tus preciosas palabras y por nuestra reunión hoy. Me hiciste llorar... Te quiero. Muchísimas gracias, trabajar contigo fue uno de los grandes momentos de mi carrera", escribió Jennifer Lopez en sus redes sociales.

Por su parte, al recibir el premio y subir a decir sus palabras, con la voz entrecortada, JLo destacó que lo que la ha llevado a convertirse en una leyenda, sin siquiera creerlo así, fue seguir una "pasión" que la dominaba, incluso cuando por su género y orígenes se creía algo "imposible" de lograr.

Publicidad

Además de Jennifer Lopez, otras importantes figuras del mundo del entretenimiento y el cine fueron reconocidos por Variety en ese evento. Directores y creativos como Jacques Audiard (Emilia Pérez), Cynthia Erivo (Wicked), Zoe Kravitz, Coralie Fargeat (The substance), entre otros, también se llevaron sus premios.

(Lea también: Abren apuestas de quién será el nuevo amor de Jennifer Lopez: estos son los candidatos )