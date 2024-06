Jessica Cediel advierte de estafas en APP de citas: "No pido plata ni teléfonos"

Jessica Cediel utilizó su perfil oficial de Instagram para hacer un importante anuncio a todos sus seguidores. "Están utilizando mi nombre en cuentas falsas para promocionar cosas que no son", alertó.

La presentadora bogotana contó a los internautas que se ha encontrado con cuentas falsas en redes sociales que promocionan ofertas y hasta aplicaciones de citas, todo esto para robar a sus seguidores. "Por ejemplo, dicen que yo encontré pareja gracias a cierta aplicación, mentira, no tengo pareja porque no quiero y estoy soltera", aclaró.

Cediel alertó que, en esas aplicaciones de citas, las personas que se hacen pasar por ella le piden dinero a los despistados y hasta los hacen creer que son novios. "No tengo novios, no pido plata ni teléfonos, por favor no se dejen engañar".

Incluso compartió una captura de una de esas cuentas falsas. Se trata de un perfil bajo el usuario de @jessicacedielnet_0 en la que se publicó un video de su cuenta oficial y se invita a los seguidores a ir a una página para "recuperar al amor de su vida".

Insistió en que le preocupa la cantidad de personas que se aprovechan de la imagen de una figura pública para engañar a sus seguidores y agregó, como advertencia, que solo promociona productos a través de sus redes sociales oficiales.

La bogotana de 42 años aseguró que en este momento no está vendiendo ningún tipo de productos. "No saben la cantidad de cuentas que me reportan, ponen Jessica Cediel con otra cosa, o son mis fotos y mi contenido con otro nombre, de otros países", y pidió a sus seguidores reportar todos aquellos perfiles que no fueran suyos.

Según Cediel, este es un problema que viene enfrentando desde hace varios años y del que muchos sus seguidores han sido víctimas, perdiendo dinero. Además, informó que las denuncias correspondientes están hechas ante las autoridades, pero que eso no ha evitado que los delincuentes sigan engañando con su imagen.

