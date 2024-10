Juanes revela detalles de la película Pimpinero y su proceso de transformación física

Llegó a las salas de cine de Colombia 'Pimpinero: sangre y gasolina', una historia sobre la disputa por el poder en el contrabando de la gasolina en la frontera colombo-venezolana y en la que Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, debuta como actor.

Juanes revela detalles de su personaje en Pimpinero

En diálogo con Noticias Caracol en vivo , Juanes recordó lo que pensó cuando Andi Baiz, director de la película, le propuso que actuara por primera vez y los consejos actorales que recibió por parte de todo el elenco para caracterizar su personaje.

"Fue muy chévere, empecé a hablar con Andi, me dio mucha confianza desde el principio y me puso a Carolina Gómez como coach, entonces yo hablaba con los dos", detalló el cantante y agregó que "la verdad que lo disfruté muchísimo. Llegué acá por cosas del destino, no lo estaba planeando y me busca Andi y me dice: 'estoy armando una película y me gustaría que actuaras' y yo estaba muy emocionado porque admiro mucho su trabajo, su estética".

Para la construcción de su personaje, uno de los líderes de la banda de contrabandistas de gasolina, Juanes detalló que "fue como una cosa psicológica, un poco, ir hacia adentro y encontrar lugares en mi memoria o en la imaginación, de dónde yo pudiera tomar elementos para formar esto".

Publicidad

El cantante también contó que audicionó para dos personajes diferentes a pedido del director. "Eran totalmente distintos y yo me puse en esa película, era muy loco porque yo nunca había hecho un casting, entonces le pregunté a mi esposa Cecilia cómo se hacía".

Por otro lado, en sus redes sociales Juanes también mostró el proceso de transformación que realizó para Moisés o Moncho, su personaje. En un video en Instagram contó que "me pudieron extensiones y me pintaron el pelo", además, cada día de grabación tardaban dos horas en colocarle las respectivas cicatrices del personaje en su cara.

Publicidad

Elenco de Pimpinero habla sobre la película

Laura Osma, actriz de la cinta 'Pimpinero: sangre y gasolina' celebró en diálogo con Noticias Caracol en vivo la representación de la mujer en esta historia.

"Andi hace un trabajo muy lindo en esta película y en cómo creó a Diana. Creo que es la representación de que todo lo que tenemos nosotras como mujeres es una fortaleza, no somos un sexo débil, que también podemos ser heroínas, villanas, también podemos estar en estas historias tan complejas y turbias y ser el centro también".

Tras su estreno en cines, se espera que la película llegue a la plataforma de streaming Prime Video llegará antes de terminar el año 2024.