Karen recuerda el día que creyó que iba a morir en el Desafío XX: "Un dolor horrible"

Karen, la más reciente eliminada del Desafío XX, fue la invitada de este lunes 9 de septiembre en el programa matutino Día a Día y reveló algunos detalles dolorosos de su paso por el reality. La participación de la girardoteña estuvo marcada por pruebas en las que se exigió al máximo en su fuerza física.

La prueba más difícil que vivió Karen en el Desafío XX

En su paso por Día a Día, los presentadores Iván Lalinde y Carolina Soto le recordaron a Karen una prueba en la que los televidentes sufrieron con ella. "Vamos a recordar ese momento en el que te vimos sufrir", señaló Lalinde.

En efecto, recordaron una prueba que vivió la mujer estando en el equipo Alpha, en el Box Amarillo. Todo el equipo estaba unido por una cadena que tenían atada a la cintura y, en el paso por una rampa, Karen quedó en medio sosteniéndolos a todos y con la cadena presionando su cuerpo.

"¿Qué sentías en ese momento? Todos quedamos impresionados, pero no se entiende muy bien qué fue lo que pasó", cuestionó Carolina Cruz a la exparticipante.

Publicidad

Karen procedió a recordar que, en ese instante de la prueba, "Dickson ya había pasado la rampa, Natalia estaba bajando y seguía yo. Pero detrás de mí estaban los chicos (Santiago, Kevyn y Francisco) intentando subir".

Los gritos de dolor de Karen marcaron esa prueba y la exdesafiante señaló que "ese día sentí que me iba a morir, yo pensé que se me iba a partir la cadera". La modelo aseguró que esta fue su prueba más dolorosa, seguida por el golpe que sufrió en el mentón en un box de contacto, "en ese sentí que el cerebro se me movió".

Publicidad

Karen recibió beca de modelaje

En medio de la emisión de Día a Día, Karen detalló que tras salir del Desafío XX su sueño es seguir con su carrera de modelaje para llegar a las grandes pasarelas del mundo. En ese momento, la famosa modelo Belky Arizala llegó al set y le hizo algunas pruebas de pasarela.

Tras superar los desafíos de Arizala, Karen recibió la sorpresa de una beca para estudiar modelaje en la escuela de Belky Arizala. "Empiezas este fin de semana, hay que llegar a las 6:00 a. m. y vas a aprender mucho, vas a tener más de 100 compañeras de clase. Te veo mucho futuro, pero si faltas a más de tres clases se pierde la beca", aseguró la modelo profesional.