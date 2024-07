Karol G fue la gran ganadora de la noche en los Premios Juventud

La colombiana Karol G y el mexicano Peso Pluma furon los máximos ganadores del jueves en los Premios Juventud 2024, con cinco galardones cada uno. En el evento se rindió homenaje por sus 60 años a la disquera La Fania, la cual catapultó la salsa desde Nueva York a nivel mundial.

Seguido a Karol G y Peso Pluma, con dos premios cada uno, quedaron el cantante mexicano Carin León y el mexicano-estadounidense Xavi, el productor musical argentino Bizarrap y el actor venezolano Daniel Elbittar.

¿Qué galardones ganó Karol G en los Premios Juventud?

Karol G ganó en la cita de este jueves en las categorías artista premios juventud femenina, girl power por 'Labios Mordidos' junto a Kali Uchis, mi dance track favorito por 'Contigo' junto a DJ Tiesto, mejor urban track por 'Qlona' con Peso Pluma, y mejor álbum urbano por 'Mañana será bonito' (Bichota Season).

Cabe recordar que, en la edición de Premios Juventud 2022, Karol G se impuso también con nueve galardones. En esta ocasión la ceremonia se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

Peso Pluma, por su parte, obtuvo este jueves premios en las categorías la mezcla perfecta, mejor urban track, mejor mezcla urbana, mejor colaboración regional mexicana y mejor álbum regional mexicano.

Lista de todos los ganadores de los Premios Juventud 2024

Artista Premios Juventud Masculino: Carin León

Artista Premios Juventud Femenina: Karol G

Grupo o Dúo Favorito del Año: Fuerza Regida

La Nueva Generación Femenina: Ela Taubert

La Nueva Generación Masculina: Luar La L

La Nueva Generación Regional Mexicano: Xavi

Los Mejores Beatmakers: Bizarrap

La Mezcla Perfecta: ‘Bellakeo’ – Peso Pluma & Anitta

Colaboración OMG: ‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

Girl Power: ‘Labios Mordidos’ – Kali Uchis & Karol G

Mi ‘Dance Track’ Favorito: ‘Contigo’ – Karol G & Tiësto

Mejor Urban Track: ‘Qlona’ – Karol G & Peso pluma

Mejor Mezcla Urbana: ‘Quema’ – Ryan Castro, Peso Pluma & SOG

Mejor Álbum Urbano: ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ – Karol G

Mejor Canción Pop/Urbano: ‘Bonita’ – Daddy Yankee

Mejor Colaboración Pop/Urbano: ‘Baby Hello’ – Rauw Alejandro & Bizarrap

Mejor Álbum Pop/Urbano: ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ – Shakira

Tropical Hit: ‘Bailando Bachata’ – Chayanne

Tropical Mix: ‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner

Mejor Álbum Tropical: ‘Llamada Perdida’ – Prince Royce

Mejor Canción Regional Mexicana: ‘La Diabla’ – Xavi

Mejor Colaboración Regional Mexicana: ‘Lady Gaga’ – Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H

Mejor Fusión Regional Mexicana: ‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

Mejor Álbum Regional Mexicano: ‘Génesis’ – Peso Pluma

Creator Del Año: Wendy Guevara

Creator Que Me Inspira: Carlos Eduardo Espina

Creator Con Causa: Juan González

Mejor LOL: Karla De La Torre

Mi Actor Favorito: Daniel Elbittar

Mi Actriz Preferida: Bárbara de Regil

Me Enamoran: Angelique Boyer y Daniel Elbittar