Periodista que le dijo "petarda" a Karol G se defiende de las críticas

"Si esta petarda llena cuatro bernabéus y los Rolling Stones no, la humidad merece extinguirse": esas fueron las palabras del periodista Antonio Naranjo sobre Karol G que, hoy en día, lo convierten en blanco de críticas y, según él, de amenazas en las redes sociales.

El periodista español se hizo tendencia a nivel mundial cuando expresó su molestia por el éxito de Karol G en España, llenando cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu. Sus palabras y, especialmente, llamar a la colombiana "petarda", lo tienen en la mira de los seguidores de la cantante.

Antonio Naranjo vuelve a hablar sobre Karol G

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista reaccionó a las noticias a nivel mundial que se hicieron por sus declaraciones. "Veo que el chascarrillo se ha hecho muy viral", señaló el español.

Procedió a explicar lo que para él significaba la ofensiva palabra que le dijo a la colombiana. "Petarda significa fastidiosa. Y la música de Karol G y sus seguidores más cafeteros me lo parecen. Lamento que alguno se ofenda; es lo que hay".

Por cierto, también me parece una "fastidiosa" Amaia Montero. Con perdón a los ofendiditos. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 23, 2024

En otra publicación también señaló que no solo Karol G le parece "petarda", sino también Amaia Montero, cantante española que causó revuelo al ser la invitada especial al segundo concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu.

Periodista que habló mal de Karol G dice que ha recibido amenazas

En el programa En boca de todos, donde dio sus primeras declaraciones sobre Karol G, el periodista Antonio Naranjo se refirió al tema y expresó que "entiendo que la palabra puede tener otras connotaciones, pero yo no pretendía ofender a nadie".

Agregó que esta situación ha provocado amenazas en su contra. "Me han mandado más de 3.000 mensajes y 100 amenazas de muerte. Las tengo contabilizadas y denunciadas. Me han dicho que he ofendido a las mujeres, a Colombia y que soy un colonialista español que quiere repetir los mismos hechos. Me han mandado amenazas muy serias y con datos personales que preocuparían a cualquiera".

