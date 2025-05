Karol G reveló cómo inició su coqueteo con Feid: "Es una persona que me entiende"

El documental de Karol G 'Mañana fue muy bonito' llegó finalmente a la plataforma de streaming Netflix en la madrugada de este jueves 8 de mayo e hizo madrugar a muchos fanáticos de la paisa que empezaron a reaccionar en redes sociales a lo que reveló la cantante en la producción. Uno de los temas que mayor revuelo ha causado entre los seguidores de la famosa es que, finalmente, se conoció cómo inició su relación con Feid.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Son muchos los temas que Karol G toca en este documental que dura una hora y 42 minutos. La paisa revela detalles de sus inicios musicales, contando siempre con el apoyo de su familia, los momentos difíciles que la llevaron a alejarse por un tiempo de la música, el acoso que sufrió, sus problemas de salud, decepciones amorosas, anécdotas positivas sobre sus canciones y conciertos, el nacimiento de la palabra Bichota y detalles de su vida amorosa en la actualidad.

¿Qué dijo Karol G sobre su relación con Feid?

Luego de revelar que los años que estuvo con Anuel AA fueron un "infierno" , también en el documental, llegó el momento de que Karol G hablara de los positivo que está viviendo ahora en su vida amorosa. La Bichota recalcó que tanto ella como Feid se han esforzado por construir una relación estable y sana, luego de que ambos vivieran malas experiencias con relaciones tóxicas y lograran sanar sus heridas.

Instagram: @karolg

Publicidad

Karol G reveló que todo inició en el 'Bichota Tour', cuando su equipo le propuso tener un artista que abriera sus shows. "En ese momento mi artista favorito era Feid, entonces lo contactaron, hablaron con él y su equipo, y Feid abrió el tour", recordó. La química entre los dos paisas había quedado demostrada en su colaboración 'Friki' y sobre el escenario se empezaba a hacer más evidente para sus seguidores, quienes empezaron a relacionarlos. Eran amigos que se estaban apoyando mutuamente sus proyectos musicales, pero las cosas empezaron a cambiar con pequeñas acciones.

"Recuerdo que hicimos una competencia de Nintendo y como hubo ese jugueteo, empezamos a tocarnos los piecitos y yo: 'Ay, Dios'. Nos despedimos y, como hombre coqueto de Medellín, me dio un piquito esquineado y yo entendí todo", recordó la cantante paisa. Todo esto pasó luego de que la artista estuviera pasando por meses muy difíciles en los que incluso se quebraba sobre el escenario tras el final de su relación con Anuel AA. Karol explicó que la llegada de Feid a su vida tuvo un gran significado: "Sin darnos cuenta yo ya estaba escribiendo canciones de amor otra vez, de felicidad".

Publicidad

En el documental se revelaron videos e imágenes de los dos cantantes paisas que nunca antes se habían visto. Aunque Feid y Karol G han confirmado públicamente su relación, los famosos han decidido sabiamente qué compartir y qué no, de hecho es muy poco lo que dejan ver a sus seguidores de su vida en pareja, por lo que cada vez que aparecen juntos o que publican algo en redes sociales causan un gran revuelo entre sus fanáticos.

Foto: Karol G - YouTube

"Hemos construido una relación muy sana, porque cuando uno viene de malos hábitos en una relación, salirse de ellos es muy difícil", recalcó La Bichota y aseguró sobre Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada que: "Es una persona que me entiende, que me escucha, tiene demasiada paciencia, es muy familiar. Creo que nunca antes de tanto me había visualizado con una persona en mi vida. La relación tan bonita, sana, divertida que tengo con él es todo y algo que me devolvió y me regaló fue como esa humanidad".

Las palabras de Karol G sobre su relación con Feid ya le dan la vuelta a las redes sociales, donde millones de seguidores las comparten y les dan 'me gusta'. El impacto que ambos artistas colombianos tienen a nivel nacional e internacional por separado es indiscutible e incomparable, pero en 'Mañana fue muy bonito' queda claro que se han estado apoyando mutuamente, sin necesidad de figurar u opacar al otro, cada uno con su estilo y proyecto propio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co