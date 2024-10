Kylie Minogue en Bogotá: la diva del pop volverá a Colombia con el Tension Tour 2025

La artista australiana Kylie Minogue anunció las fechas de su gira mundial Tension Tour 2025, un proyecto con el cual planea visitar varios países de la región, entre ellos, Colombia. "Te veo, Latinoamérica. Tengo escalofríos de la emoción", expresó la cantautora en el anuncio.

Concierto de Kylie Minogue en Colombia

Kylie Minogue se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 19 de agosto de 2025. Tras una década de espera, la diva del pop australiano volverá a los escenarios colombianos con un show que promete darle a sus fans la experiencia única de su discografía.

Padam Padam, I Believe in You, The Loco-motion, y la infaltable Can’t Get You Out of My Head, son algunos de los éxitos de esta intrépida cantante.

Boletas Kylie Minogue en Bogotá

Las boletas para el concierto de Kylie Minogue serán distribuidas primero en una preventa de la artista, la cual iniciará el 25 de octubre de 2024. El sábado 26 de octubre a las 10:00 a.m. comenzará la preventa Movistar y el 28 de octubre la preventa Falabella.

La venta al público general estará disponible desde las 10:00 a.m. del miércoles 30 de octubre de 2024, hasta agotar existencias. La edad mínima para ingresar al concierto de Kylie Minogue será de 12 años y la apertura de puertas el día del evento comenzará a las 7:00 p.m.

¿Cuándo costarán las boletas para Kylie Minogue en Colombia?

El concierto de Kylie Minogue en Bogotá será en el Movistar Arena con silletería numerada. Estos son los precios de la boletería en venta general más el precio del servicio:



Tribuna Fan Sur: $699.000 + $124.800

Platea A - ETAPA 1: $669.000 + $119.500

Platea A - ETAPA 2: $699.000 + $124.800

Platea A - ETAPA 3: $739.000 + $132.000

Platea B - ETAPA 1: $569.000 + $101.600

Platea B - ETAPA 2: $599.000 + $107.000

Platea B - ETAPA 3: $649.000 + $115.900

Platea C - ETAPA 1: $469.000 + $83.800

Platea C - ETAPA 2: $499.000 + $89.100

Platea C - ETAPA 3: $539.000 + $96.300

Platea D - ETAPA 1: $399.000 + $71.300

Platea D - ETAPA 2: $439.000 + $78.400

Platea D - ETAPA 3: $469.000 + $83.800

Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 1: $369.000 + $65.900

Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 2: $399.000 + $71.300

Piso 2 (202-205 y 215-218) - Etapa 3: $439.000 + $78.400

Piso 2 (206-214) - Etapa 1: $339.000 + $60.600

Piso 2 (206-214) - Etapa 2: $369.000 + $65.900

Piso 2 (206-214) - Etapa 3: $399.000 + $71.300

Piso 3 (307-313) - Etapa 1: $239.000 + $42.700

Piso 3 (307-313) - Etapa 2: $269.000 + $48.100

Piso 3 (307-313) - Etapa 3: $299.000 + $53.400

Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 1: $199.000 + $35.600

Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 2: $239.000 + $42.700

Piso 3 (302-306 y 314-318) - Etapa 3: $269.000 + $48.100

Piso 2 (201 y 219) - Vistas parciales: $199.000 + $35.600

Piso 2 (301 y 319) - Vistas parciales: $189.000 + $33.800

Así serán las localidades para el concierto de Kylie Minogue en Bogotá. TuBoleta

