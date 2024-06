La faceta musical de Carlos Calero: ¿con qué artistas ha compartido escenario?

El barranquillero Carlos Calero ha pasado por realities, magazines e incluso noticieros, sin embargo, hace poco el talentoso periodista se atrevió a ser el protagonista de un show donde mostró sus habilidades musicales, algo que para muchos era desconocido.

Hace unos meses comenzó a decirse que Carlos Calero abandonaría su trabajo en la televisión para dedicarse a nuevos proyectos. Aunque no dejó de lado la pantalla chica, el presentador de Día a Día sí compartió la noticia de que se aventuraría en el mundo de la música con 'Curriculum: un Bolero con Calero'.

"Después de pensarlo una y otra vez, de ensayar en la vida, por primera vez me atrevo a pararme en el teatro con el respeto y profesionalismo que lo amerita, solamente con la intención de rendir un homenaje a la música más bella del mundo, los boleros", expresó en su momento Carlos Calero.

En entrevista con La Red, el barranquillero aseguró que llevaba años trabajando el show, con el cual quería contar su vida por medio de la música.

"Yo siempre he cantado, en fiestas, en reuniones, cuando me invitan o con artistas que durante mi vida me han invitado a cantar con ellos", expresó Calero, quien aseguró haber compartido el micrófono con personalidades como el Joe Arroyo, Diomedes Díaz, Checo Acosta y Silvestre Dangond.

El show fue un éxito total y las personas que asistieron a este destacaron la calidad del mismo, señalando el talento del barranquillero para la interpretación. "Un espectáculo inolvidable", "la sacaste del estadio" y "la música la lleva en la sangre", algunos de los comentarios que recibió tras su presentación.

El presentador Carlos Calero ha utilizado los escenarios de Caracol Televisión para mostrar su talento para cantar. Hace unos años, el presentador sorprendió a los televidentes con su interpretación de Bilirrubina, una de las canciones más conocidas de Juan Luis Guerra.

