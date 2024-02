La historia de Thomas Rafael Echavez, el cantante trans que se abre camino en el vallenato

Thomas Rafael Echavez sueña con abrir un nuevo capítulo en la historia del vallenato. En su caso, lucha cada día para que la homofobia no opaque su talento y que las personas presten más atención a su voz y el mensaje que quiere llevar con ella.



El camino de los grandes artistas vallenatos y, en general, de cualquier género musical no ha sido sencillo. Pero Thomas Rafael Echavez sabe que a él le toca enfrentar una dificultad añadida a todas las demás, tan solo por haber nacido mujer hace 23 años y al cumplir la mayoría de edad indicar que se identificaba como hombre.

Sus padres lo nombraron Liz Vanessa Echavez al nacer, pero a los 18 años oficializó en sus documentos su identidad de género bajo el nombre de Thomas Rafael. "Es difícil porque una persona de mi condición, siendo trans, eso es muy raro, eso no se ve y más porque una persona así es muy juzgada independientemente de lo que decida hacer", señaló.

Lo que indica este cantante vallenato que se abre paso en la industria es que pudo haber sido bailarín, cantante, profesor o médico, pero por ser un hombre trans siempre sería juzgado por las personas de su círculo.

Cuando lo escuchan cantar por primera vez en los escenarios y por las calles de Valledupar, los fanáticos del género vallenato quedan atrapados con su tonalidad de voz a la hora de interpretar los grandes éxitos de Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Poncho Zuleta. En medio de sus presentaciones, no importa el género que aparece en sus documentos, solo el sentimiento que le pone a cada canción.



El año pasado se alzó con el premio a mejor voz aficionada en su natal Manaure, demostrando que el talento destacaba sobre el escenario. Sin embargo, cuando se menciona que es un hombre trans, los comentarios malintencionados y la discriminación han salido a flote.



"Yo fui a presentarme a una parranda privada y esa persona no sabía mi pasado, porque es que eso no interesa, lo que interesa es mi voz. Apenas se enteraron, me dijeron: 'No, un fenómeno no va a cantar el vallenato'", recordó.

Además, Thomas Rafael Echavez asegura que no es el único cantante de vallenato con una identidad de género diversa, pero muchos no se atreven a salir a la luz porque temen al rechazo público. "Es que para ellos eso es una ofensa, pero yo en medio de este camino quiero ser el punto que cambie todo, marcar la diferencia, a mí no me gusta ser como el resto", concluyó.