Camilo Cuervo, novio de la hija de Marbelle, se defiende tras video de ella llorando en concierto

Camilo Cuervo se pronunció luego de que el programa La Red, de Caracol Televisión, revelara un video de él y su novia Rafaella Chávez, hija de Marbelle, peleando en el Movistar Arena de Bogotá, momentos antes del concierto de Paulina Rubio. El también artista aclaró lo sucedido.



En contexto: Hija de Marbelle fue vista llorando tras discusión con su novio en concierto de Paulina Rubio

En diálogo con 15 Minutos, el hombre señaló que la información supuestamente fue "tergiversada". Según él, sostuvo una pelea con su pareja en el lugar, pero no por temas de su relación, sino de trabajo, y confirmó que siguen juntos.

"La gente cree que la estoy haciendo llorar o que ella me pilló en algo raro. Ni terminamos ni nos pusimos los cachos, ni mucho menos se acabó el amor", aseguró Cuervo luego de que se conocieran los videos en los que se ve a la hija de Marbelle llorando en diferentes momentos y lugares del Movistar Arena.

Lo cierto es que la pareja no pudo disfrutar plenamente del concierto porque, antes de que iniciara, estaban peleando en la zona de comidas, donde Rafaella fue captada por El fisgón de La Red llorando "desconsolada". Y luego en medio del concierto ella se sentó en las escaleras también a llorar.

Finalmente, sin que terminara el evento, Camilo Cuervo salió del recinto visiblemente molesto y dejó sola a Rafaella Chávez. Ella no tardó mucho en levantarse y seguirlo para irse con él.

Para Camilo Cuervo, las imágenes, aunque reales, se mostraron de la manera equivocada para hacerlo ver como un mal novio. "Tergiversaron las cosas y no pasó en ese orden, ni de esa manera. Me mostraron como un patán y es algo que le pasa a todas las parejas. No era el lugar, pero básicamente tuvimos una discusión por una noticia que nos dieron".

Según el relato del joven, cuando iban camino al Movistar Arena recibieron una llamada en la que les comunicaron que habían perdido una gran inversión de dinero. Se trata del proyecto musical en el que ambos están trabajando, pero en ese momento no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo enfrentar la situación.

El músico aclaró que "yo no soy un maltratador" y que tras salir del concierto ambos se dirigieron a su apartamento, en donde dialogaron y lograron solucionar el problema. "Una pelea la tiene cualquier pareja y estamos bien".

Camilo Cuervo también dijo que Rafaella Chávez está muy afectada con la manera en que la noticia salió en los medios e, incluso, que Marbelle, madre de su novia, los llamó preocupada y les hizo un jalón de orejas por 'dar papaya' con peleas en lugares públicos.

"Ella estaba muy preocupada como toda mamá. Obviamente, lo que se ve es como si yo le hubiera hecho algo a ella, pero no, todo quedó claro. Nos dijo que tuviéramos cuidado con eso y en conclusión: los problemas se arreglan en la casa", recalcó el artista.