La primera vez 2: ¿qué problemas enfrentarán ahora los protagonistas?

La exitosa serie La primera vez estrenará el próximo 10 de julio su segunda temporada en Netflix, con la continuación de la historia de amor de dos adolescentes bogotanos en la década de los años 70. La producción dirigida por Dago García ha sido una de las más vistas en la plataforma.

¿Qué pasará en la segunda temporada de La primera vez?

La historia empieza con la gran revelación que se hizo al final de la primera temporada, que Luisa (Sara Pinzón) está embarazada de Camilo (Emmanuel Restrepo), algo que cambiará por completo el rumbo de la historia que el protagonista tiene con Eva (Francisca Estévez).

Precisamente, Emmanuel Restrepo reveló a Show Caracol que "mi personaje crece un montón y se enfrenta a un montón de problemas de la adultez y de la adolescencia". Principalmente, enfrentará no solo los retos del embarazo adolescente, sino de la orden que le da su padre de casarse con Luisa.

A lo largo de esta nueva entrega se seguirán conociendo todas las primeras veces que vivirán el grupo de amigos del colegio bogotano.

Sara Pinzón, quien le da vida a la adolescente embarazada, recordó la importancia de abordar este tipo de temas con los más jóvenes. "No quita el hecho de que es una niña que todavía está en el colegio, no ha terminado sus estudios, y mirar si los papás la apoyan o no".

Todos los jóvenes talentos que protagonizan La primera vez aseguran que se sienten identificados con algunas de las vivencias y miedos que enfrentan sus personajes de la serie dirigida por Dago García. "Empezando a descubrir que ya no estás en esa burbuja en la que creciste de ser un niño, a descubrir el mundo real y enfrentarte a un montón de problemas", recalcó Restrepo.

¿Cómo conocer a los actores de La primera vez?

Ante el pronto estreno de la segunda temporada, el elenco de La primera vez tiene planeado reunirse con los seguidores de la serie este sábado 6 de julio en el centro comercial Multiplaza, desde las 11:00 de la mañana.

