La reacción de Shakira cuando fans mencionaron a Piqué en su concierto en Brasil

Shakira inició su gira mundial con Las Mujeres Ya No Lloran y tan solo con el primer concierto ya se sabe que la colombiana protagonizará algunos de los conciertos más exitosos de este año. La primera fecha en Brasil dejó varios momentos que ya se hacen virales en redes sociales.

Uno de esos momentos fue cuando los miles de fanáticos que asistieron al concierto en Rio de Janeiro empezaron a corear consignas contra Piqué. La frase resonó en el estadio y Shakira reaccionó al escucharlos.

(Lea también: El emotivo mensaje de Shakira horas antes de iniciar su gira Las Mujeres Ya No Lloran )

¿Qué dijeron los fans de Shakira sobre Piqué?

Sucedió cuando la barranquillera se disponía a cantar el tema Don't Bother y explicó que hizo unos ajustes a la letra, debido a eventos recientes de su vida. "Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia", señaló la cantante.

Publicidad

Sin embargo, antes de que iniciara a cantar, el público empezó a corear una frase bastante llamativa. "Ei, Piqué, vai tomar no c***", unas palabras que son una ofensa contra el ex de Shakira.

En ese momento Shakira se quita el audífono para escuchar mejor y reacciona con una cara sorprendida, pero al tiempo se ríe. Pero la colombiana decidió no dar más larga a la situación e interrumpió al público al empezar a interpretar su canción.

Publicidad

"La mejor parte es su reacción", "Uno de los momentos más graciosos", "Le arrancaron una sonrisa sincera a Shakira", se lee en las diversas reacciones al momento en redes sociales. El video, desde diferentes ángulos del estadio se hace viral y genera debate entre los internautas.

Los cambios que Shakira hizo en la letra de Don't Bother

Don’t Bother, del álbum Oral Fixation vol. 2 es una canción de Shakira que salió en 2005, antes de conocer a Piqué. Ya en 2018 la cantante barranquillera se había tomado una licencia para ajustar la letra de la canción a su situación de ese momento, enamorada del español.

Nuevamente Shakira decidió hacer unos ajustes mucho más fuertes a la letra, esta vez en contra de su expareja y Clara Chía.

(Lea también: Shakira cantó y lloró en vivo en televisión brasileña: "Estoy muy agradecida" )

Publicidad

"Si vinieras conmigo, por supuesto, me limaría las uñas para que no te hagan daño. Perdería esos kilos y aprendería sobre fútbol si eso hace que te quedes. Pero no lo harás", decía la letra original, pero ahora Shakira cantó: "Me limé las uñas para no hacerte daño, perdí esos kilos y aprendí sobre fútbol solo para que te quedaras. Pero no lo hiciste".

"Ella tiene sus amigos perfectos", decía la versión original, pero ahora canta: "Ella comparte tus estúpidos amigos". También cambió la parte que decía "ella practica Tai-Chi, ella nunca perdería la cabeza, ella es más de lo que mereces, ella es mucho mejor que yo" y la adaptó así: "Ella trabaja para ti gratis, no la hagas perder la cabeza. Ella es más de lo que mereces y sigue sin ser mejor que yo".