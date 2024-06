La triste verdad que conoció Kratos al salir del Desafío XX: ¿Alejo lo traicionó?

El Desafío XX, de Caracol Televisión, está a punto de empezar un nuevo ciclo. El más reciente eliminado fue Kratos, del equipo Omega, quien también presentó dificultades para terminar la prueba en el Box Negro.

En una entrevista con Noticias Caracol Ahora, Kratos comentó que ha tenido tiempo para adelantarse en los capítulos y que en uno vio algo que lo sorprendió y no gratamente.

“Me enteré recientemente de que mi nombre fue dicho por mi capitán, líder de mi equipo, junto al de Campanita”, comentó Kratos, pues, al parecer, debido a este comentario fue que le enviaron los chalecos de sentencia tanto a él como al nuevo presentador de Día a Día.

La indignación de Kratos

El deportista, quien es jugador de rugby, subrayó que el comentario de Alejo lo sorprendió porque “cuando tú le das la voz a tu líder, tú no esperas que él hable de ti. Yo no digo que esté mal que él quiera salvarse, pero está mal el hecho de que diga el nombre mío o el de Campanita. Tiene que dejar que los otros equipos voten por ellos mismos”.

Además, enfatizó en que “dentro del Desafío XX se hablaba de no tocar las cabezas (de los equipos), él era nuestra cabeza y no tengo problema con eso, pero de ahí a nombrar personas, creo que ese es un hecho que no lo hace ningún líder y no lo debería hacer alguien que dice que considera a todos los de su equipo su familia”.

