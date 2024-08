La vida de Britney Spears llegará al cine: ¿qué se sabe sobre este proyecto?

The Woman in Me es el libro de memorias que la cantante y estrella del pop Britney Spears presentó al mundo en octubre de 2023, ahora será llevado al cine por Universal en formato biopic y será dirigido por el estadounidense Jon Chu, informaron en las últimas horas medios especializados.

¿En qué está el proyecto de las memorias de Britney Spears para el cine?

El proyecto llegará a la gran pantalla luego de que los estudios Universal se hicieran con los derechos de las memorias publicadas por la intérprete en 2023 y que se convirtieron en un inmediato éxito de ventas, con más de 2,5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Chu, quien estuvo al frente de la exitosa Crazy Rich Asians (2018) y que estrenará este año la primera parte de la esperada adaptación del musical Wicked, será el encargado de estar detrás de las cámaras, mientras que Marc Platt correrá a cargo de la producción del futuro filme.

"Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas... estén atentos", escribió este viernes, 2 de agosto de 2024, la intérprete de Baby One More Time en su cuenta de X, antes Twitter.

Con la adquisición de los derechos de estas memorias, Universal apuesta sobre seguro, en especial después del eco que desató el libro al dar a conocer detalles reveladores, entre ellos que la ganadora del Grammy tuvo un aborto durante los años en que salía con Justin Timberlake.

¿Cuándo se estrenará en cines la biografía de Britney Spears?

Todavía se desconocen detalles sobre la fecha de estreno en cines de esta biopic de la vida de la princesa del pop. Ni siquiera se sabe quién será la actriz encargada de interpretar a la cantante.

Sin embargo, The Hollywood Reporter sí dio a conocer que en este proyecto se dará una narración bastante extensa de la vida de Britney Spears, por lo que será dividida en dos partes, abordando partes de su vida como sus relaciones personales y profesionales, eventos políticos, su salud mental y problemas familiares.

